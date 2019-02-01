影／貨賣出去了啊錢呢？原來內賊伸出三隻手

2019-02-01 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市73歲陳姓老婦人平日在板橋區福德市場賣菜維生，3年多前鄭姓女子上門攀談，還熱心幫忙賣菜，沒想到老婦人菜賣出去後，錢卻愈賺愈少，連基本開支都快不夠，向任職刑警友人求助，經員警指導偷偷在菜攤旁裝設隱藏式監視器，果不其然發現鄭姓女子手腳不乾淨，多次利用賣菜空噹之際，伸出三隻手行竊老婦人所賺的菜錢，板橋警方日前訊後將鄭姓女子依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，陳姓婦人平日在市場擺攤賣蔬果，收入相當正常，生活也過得去，但3年多前56歲的鄭女突然上門，跟老婦人多次攀談裝熟後並主動上門幫忙賣菜，招呼客人，因鄭女手腳相當俐落，又會跟客人互動，讓婦人相當感動，菜攤生意也因此好上幾成，老婦人覺得不好意思，於是後來就支付她薪水，也算是菜攤員工。

但令陳姓婦人納悶的是，自從鄭女上門幫忙後，原本生意還不錯，事隔一陣子，婦人卻覺得收入大幅變少，一開始以為自己老花眼算錯，但漸漸收入竟然入不敷出，連生活基本開支也達不到，明明「貨都有賣出去、錢為何卻沒進來」，讓婦人相當沮喪。

幾個月前剛好婦人認識任職在板橋警分局的刑事小隊長前往買菜，不經意提及此事，小隊長判斷一定有問題，暗中指導婦人在菜攤旁裝設隱藏式攝影機，果然拍下鄭女趁著賣菜時，伸手到菜攤下面的存錢筒挖錢，每次都把鈔票挖起後藏在手心，接著就放進自己口袋，前後共拍到6次行竊。