男童腳卡4D遊戲器材斷肢接回 業者：持續關心

2019-02-01 15:05 中央社 苗栗縣1日電



一名13歲男童在苗栗縣頭份尚順育樂世界玩4D遊戲器材，左腳遭機器捲入，經送醫搶救，斷肢已接回；業者今天說，男童在觀影完畢車輛退回月台時，左腳伸出座椅，導致發生意外。

台中市13歲李姓男童昨天與家人到頭份市尚順育樂世界遊玩，在6樓搭乘「海洋奇觀」設施過程中，發生左腳捲入機器與月台間縫隙意外，導致左腳第2至5趾及左足背斷肢，左腳掌有截肢之虞，經轉院治療後，今天斷肢已接回。

尚順育樂世界總裁特助陳睿銘今天帶媒體重返事發現場說明，「海洋奇觀」設施規定身高90公分以上才能乘坐，90公分至120公分需由成人陪同，昨天受傷的男童，身高超過120公分，獨自一人乘坐，家長在外等待。

陳睿銘表示，「海洋奇觀」為4D體感觀影遊戲器材，一部遊戲車體可搭載12人，車體本身會往前滑行至觀影區，男童在觀影完畢後，車體要退回月台時，把左腳伸出車外，連著球鞋一起被捲進寬度僅3公分的縫隙中。

陳睿銘指出，育樂世界內的所有遊戲設施，在民眾搭乘體驗前，都會事先進行安全規範說明，該設施在昨天救援過程中有部分損壞，目前已暫停使用，而男童受傷也是「海洋奇觀」遊戲設施啟用3年多來頭一次發生意外，遊樂場也有為遊客投保意外保險，未來除持續關心男童傷勢，也將加強各項器材設施安全指示。