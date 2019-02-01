20歲身心障礙男放學在外遊蕩 蹲路邊喃喃自語

2019-02-01 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名20歲姜姓男子患有智能障礙，和父親同住，平時由父親陪同，走到啟智學校上學，放學後再去接他。日前姜男放學下課，獨自返家途中，疑因貪玩在外遊蕩，到了晚間尚未返家，讓父親十分擔心，趕緊跑去派出所報案，警方於在晚間10點找到姜男，趕緊協助他返家休息。

桃園市蘆竹警分局南竹派出所接獲姜父報案，領有身心障礙手冊的兒子尚未返家，擔心其在外發生意外，希望警方協尋愛兒。員警黃大倫在蘆竹區蘆興街巷口，看見1名男子獨自蹲坐在路邊，自言自語，便向前查看，認出他就是前幾個小時，在派出所被通報失蹤的姜男，隨即護送回派出所，並馬上通知家屬。

姜男父親表示，住家和學校只距離500公尺，平常都會陪兒子上下學，前幾天剛好比較忙，兒子差點因此走失，頻頻感謝員警的積極熱心幫忙，能在走失後幾個小時內迅速找到姜男，免於在寒風中挨餓受凍。

警方提醒，民眾家中若有失智症老人、心智障礙等屬於易走失高風險族群的家人，為預防其走失，可向區公所申請愛心手鍊配戴，或至戶政事務所更新身分證照片，以提升人臉辨識系統辨識度，亦可到警察局或分局進行指紋捺印建檔，可在最短時間內協助走失者返家。

「預防走失小提醒」

一、可直接至區公所、財團法人中華民國老人福利推動聯盟申辦預防走失｢愛心手鍊」，隨身佩帶，預防走失。

二、可至戶政事務所｢更新-身分證照片」，以提升人臉辨識 系統辨識度，俾利身分查詢比對。