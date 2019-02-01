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正義哥救越南移工？警方說打架處理查出非法移工

2019-02-01 12:45聯合報 記者游振昇╱即時報導

網路有正義哥自稱昨晚和朋友在台中市一處人蛇窩救出被擄越南移工，台中警方今天表示，昨晚接到報案有打架糾紛，員警到場清查當事人身分，發現其中一名越南移工是非法來台，還自稱「坐桶子」來台，已將他移交移民署收容，等候遣返。

台中市警局大甲分局表示，昨晚獲報，在大甲區中山路，即警分局附近有人打架，員警迅速到場，調查3名男子身分，其中一名越南男子被查出是非法移工，警方表示，並未接到報案，有人救出越南移工情形，可能誤傳。

越南移工台中市

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