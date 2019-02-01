疑似殉情？男女綁紅絲帶陳屍竹南海岸

2019-02-01 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港南側的海灘，今天上午10點半左右有民眾發現一對男女陳屍在海灘上，身上繫有紅絲帶，疑似殉情雙雙溺水身亡，目前由警方進一步調查處理。

苗栗縣消防局接獲報案，趕到現場時，發現一對年約40歲的男女倒臥沙灘，已無生命跡象，屍體僵硬，海巡及警方人員到場初步調查，發現兩人身上綁有紅絲帶，都是竹南在地人，疑似殉情。

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