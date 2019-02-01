越南母親帶小孩遷戶 姊弟1學期沒就學

2019-02-01 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



嫁來台灣的阮姓女子認為丈夫收入不穩定，去年帶女兒和兒子離家，將戶籍遷到高雄，分別應就讀國中、小的2姊、弟放過暑假後，便沒再申請入學，直到1學期快結束，高雄警方才找到阮女和這對姊弟。姊弟倆在警方察詢時，還直說「好想上學」，令員警聽得心酸。

高雄市警少年隊瞭解，阮女與李姓丈夫結婚10多年，原本住在基隆，2個小孩姊姊去年國小畢業，去年9月應上國中、弟弟應升小四，但去年暑假，阮女帶兒女回越南，再返台後便帶著兒女到高雄，投靠姊姊，後來在高雄市苓雅區租屋居住，自己打零工度日。去年11月阮女曾獨自回越南，把兒女託姊姊等親友照顧，回台後，於去年12月間，將兒女的戶籍遷到租屋處寄居。

去年9月學校開學，2姊弟應就讀的國中、小校方，發現這對姊弟一直沒報到上學，才通報基隆市政府教育處，將這對姊弟列為中輟生，透過警方協尋。

高雄市警少年隊自通報系統中，發現戶籍在高雄的這對姊弟被列為中輟生，四處探訪，才找到阮女和這對姊弟，發現姊弟倆與母親往來越南多趟，已1個學期沒上學。

阮女稱，她嫁來台灣後，全以觀光名義入境，一直沒申請身分證，不知道如何幫兒女申請轉學，才沒讓兒女上學。這對姊弟在員警訪談時，說平常都和媽媽說越南話，國語不流利，在學校和同學也不好溝通、功課也不好，可是他們告訴員警「好想上學」。