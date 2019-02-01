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影／操作不慎！怪手車頂著地翻覆8米深河床

2019-02-01 11:32聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

新北市消防局獲報，轄內平溪區中華街11號之1一帶有怪手翻覆河床地。消防人員趕抵，見怪手車頂直接著地，底輪懸空，立即徒步深入8米深河床、樹叢間，將林姓怪手司機拉出車體，固定後以雙節梯為支點，將患者運上路面，並送抵基隆長庚醫院救治，經檢傷，林姓怪手司機雙腳骨折、頭部撕裂傷。

肇事怪手衝撞引導木製圍欄後，頂部朝下翻覆8米深河床，卡在樹叢中。據悉，林姓怪手司機年約40歲，初判疑似操作不慎，怪手臂勾到不明物，才會不小心翻覆，詳細肇事原因有待轄區警方進一步釐清。

新北市平溪區中華街11號之1一帶有怪手翻覆河床地，林姓怪手司機雙腳骨折、頭部撕裂...
新北市平溪區中華街11號之1一帶有怪手翻覆河床地，林姓怪手司機雙腳骨折、頭部撕裂傷。圖／新北市消防局第六大隊提供
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新北市平溪區中華街11號之1一帶有怪手翻覆河床地，林姓怪手司機雙腳骨折、頭部撕裂...
新北市平溪區中華街11號之1一帶有怪手翻覆河床地，林姓怪手司機雙腳骨折、頭部撕裂傷。圖／新北市消防局第六大隊提供
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新北市平溪區中華街11號之1一帶有怪手翻覆河床地，林姓怪手司機雙腳骨折、頭部撕裂傷。圖／新北市消防局第六大隊提供
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新北市平溪區中華街11號之1一帶有怪手翻覆河床地，林姓怪手司機雙腳骨折、頭部撕裂傷。圖／新北市消防局第六大隊提供
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新北市平溪區中華街11號之1一帶有怪手翻覆河床地，林姓怪手司機雙腳骨折、頭部撕裂傷。圖／新北市消防局第六大隊提供
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