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台南六甲汽機車衝撞起火 老婦不治轎車駕駛輕傷

2019-02-01 10:13聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市六甲區六甲區中正路洗布埤路段清晨一輛轎車疑與機車衝撞後翻覆起火，雖然轎車駕駛隨即脫困、火勢很快就撲滅，但騎機車的李姓77歲老婦人倒地後頭部重創失去生命跡象，送醫急救無效，肇事原因警方正在調查。

台南市消防局接獲報案出動六甲、官田消防分隊4輛消防車、救護車前往搶救，出水線噴水10分鐘內火勢熄滅，機車騎士沒有呼吸心跳送柳營奇美醫院急救，開車男子駕駛隨後送醫，右腳腫脹、臉部擦傷流血但意識清楚。

台南市六甲區中正路車禍轎車機車衝撞翻覆。圖/ 台南市消防局提供
台南市六甲區中正路車禍轎車機車衝撞翻覆。圖/ 台南市消防局提供
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台南市六甲區中正路車禍轎車翻覆起火。圖/ 台南市消防局提供
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台南市六甲區中正路車禍轎車翻覆起火。圖/ 台南市消防局提供
台南市六甲區中正路車禍轎車翻覆起火。圖/ 台南市消防局提供
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台南市六甲區中正路車禍，老婦人倒地後失去生命跡象。圖/ 台南市消防局提供
台南市六甲區中正路車禍，老婦人倒地後失去生命跡象。圖/ 台南市消防局提供
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機車騎士救護車

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