台南六甲汽機車衝撞起火 老婦不治轎車駕駛輕傷

2019-02-01 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市六甲區六甲區中正路洗布埤路段清晨一輛轎車疑與機車衝撞後翻覆起火，雖然轎車駕駛隨即脫困、火勢很快就撲滅，但騎機車的李姓77歲老婦人倒地後頭部重創失去生命跡象，送醫急救無效，肇事原因警方正在調查。