台南3人葬身火窟 這兩把鋁梯救了7個人

2019-02-01 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 唐秀麗 ╱即時報導



「就聽到一陣爆炸聲」，台南下營今天清晨發生大火，鄰居王新旺兄弟等人幫忙拿鋁梯救人，救出七人(三大四小)，但嬤孫三人仍來不及逃生。馮家共住十人。

王新旺說，第一時間先看到一樓後方大火，馮家跑到二樓前方喊救命，就幫忙拿鋁梯救人。