台南大火燒死3人 好心早餐店老闆娘兒子拿梯子救7人

台南下營凌晨發生大火，造成嬤孫三人死亡，另三大四小逃生，全賴於鄰居好心早餐店方姓老闆娘的兒子拿梯子救人，老闆娘說，一早她起來做生意，聽到很多人喊救命，她的兒子可能也聽到喊救命聲，就拿梯子出去救人，非常緊張。

方姓老闆娘面對媒體採訪，一邊手忙著早餐店生意，只淡淡說「兒子已去上班了，這沒什麼，這樣就好，不要再採訪了!」。