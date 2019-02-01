阿嬤幫兒子帶二孫同喪火窟 7人爬樓梯倉惶逃生

2019-02-01 08:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南下營民宅火警，台南消防局指出，該處三代同堂共住有4大6小，計3大4小由2樓前陽台逃出。

其中在透天厝1大2小未逃出。死者黃玉雪（61歲）平常幫在桃園工作的兒子帶兩個孫子馮彥鈞（8歲）、馮硯秋（6歲），逃生不及喪生火窟。