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阿嬤幫兒子帶二孫同喪火窟 7人爬樓梯倉惶逃生

2019-02-01 08:32聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南下營民宅火警，台南消防局指出，該處三代同堂共住有4大6小，計3大4小由2樓前陽台逃出。

其中在透天厝1大2小未逃出。死者黃玉雪（61歲）平常幫在桃園工作的兒子帶兩個孫子馮彥鈞（8歲）、馮硯秋（6歲），逃生不及喪生火窟。

消防局指出，火勢全面燃燒猛烈，其中三大四小七人由透天厝前方，由鄰居拿樓梯協助脫困，倖存的家人驚魂未定，傷心欲絕，起火原因正調查中。

阿嬤幫兒子帶二孫同喪火窟，7人爬樓梯倉惶逃生。記者吳淑玲╱攝影
阿嬤幫兒子帶二孫同喪火窟，7人爬樓梯倉惶逃生。記者吳淑玲╱攝影
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