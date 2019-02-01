台南下營民宅火警 發現一大二小祖孫三焦屍

2019-02-01 07:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市下營區開化里373號清晨3點45分許傳出住宅火警，台南市消防隊出動下營、麻豆、官田、柳營等分隊等13車37消前往搶救，現場2樓RC建物三樓鐵皮加蓋全面燃燒，據報有二名受困民眾(1大1小)，佈線搶救及入室搜救中，4時39分火勢熄滅，清查現場在一樓後方房間床上有一大一小焦屍，三樓有一名小孩焦屍，起火原因調查中。