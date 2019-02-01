台南下營木材行火警 一人葬身火窟

2019-02-01 05:59 中央社 台南1日電



台南市下營區開化里一家木材行今天凌晨驚傳火警，消防人員衝進火場搶救，發現一具男性焦屍，目前尚在搜救中。

台南市消防局凌晨3時49分獲報，下營區開化里一家木材行失火，因屋中堆積木材，火勢快速延燒，濃煙瀰漫，消防局快速調動各分隊趕往搶救。

火警發生時，消防局獲報屋內有一名大人和一名小孩受困，消防人員灌救同時，也衝進火場搜救，凌晨4時許發現一具男性焦屍。

消防人員說，尚無法確定屋內是否有小孩，消防人員正在搜救中；失火原因有待調查。