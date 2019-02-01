5歲「小遊民」 資源回收維生 上學夢難圓

「阿嬤，一直走路好累，我想上學」，將滿五歲的女童綺綺因父母無力照顧，二歲就把她託給無血緣的彭姓婦人照顧。彭婦常帶著她一天走十幾公里路撿資源回收物維生，是附近居民熟悉的「小遊民」，經濟也不佳的彭婦面對綺綺渴望上學的眼神，只有滿心無奈，卻不知如何幫孩子圓夢。

彭婦（右）靠撿資源回收物維生，常帶著綺綺（左）一天走上十多公里的路。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

五十六歲的彭婦說，綺綺的父親有輕度智能障礙、身體健康也不佳、媽媽有中度智能障礙，阿公則是遊民，一家三代均為弱勢，靠著領補助度日。身為鄰居的她答應幫忙照顧，三年來朝夕相處，雖無血緣卻把她當自己孫女看待，綺綺也都喊她「阿嬤」，每天都跟著她在桃園、八德一代撿資源回收變賣。

彭無奈地說，綺綺生父也靠著申請補助款度日，平時日子已不好過，根本沒錢讓她上幼稚園；有時綺綺在路上見娃娃車經過，都會一直喊「阿嬤我想上學」，但她跟綺綺的家人根本無力負擔。

「找工作四處碰壁，失業十年了」，彭婦伸出剩下二根指頭的左手，年輕時在沖床工廠工作的她因為意外，三根手指被截斷，遭裁員後，找工作卻四處碰壁，如今白天就帶著綺綺四處撿資源回收變賣。

附近鄰居常見一老一小深夜在外徘徊，偶爾還和公園幾位遊民一同過夜，只見女童有明亮的雙眼，卻常被臉頰上的灰泥、一頭油膩髮絲覆蓋，雙手指縫中卡著黑垢，因此有了「小遊民」稱號。

桃園區玉山里長何漢威訪查發現，遊民裡有綺綺的阿公、大伯，綺綺的父母有時為了跟家人團聚也睡在公園，一家人把公園廁所旁的戶外空間當作休息處，禦寒的棉被、紙板一應俱全，滿地還有散落的泡麵碗及酒瓶，一旁的溜滑梯、盪鞦韆是綺綺最愛的遊樂場，看似惡劣的環境卻是社會底層的縮影。

彭婦解釋，她為扶養綺綺，在八德區租屋，雖不至於流落街頭，但每天撿資源回收物，賺不到百元，過去的積蓄已快花光，如今欠繳二個月房租、六千元健保費，再付不出來的話，恐怕真的要讓綺綺成了小遊民。

彭婦說，綺綺平時個性活潑，但很容易發脾氣，會打自己頭、搥牆壁，甚至衝到大馬路中間揚言給車撞，失序行為令她很頭痛。彭婦睡覺都會把綺綺抱在懷裡，「但還是會擔心哪一天不注意，孩子亂跑發生意外。」