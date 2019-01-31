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為1支鑰匙以鐵鎚暴打女友 隔天才送醫還謊稱車禍

2019-01-31 22:46聯合報 記者張媛榆╱即時報導

高雄市李姓女子昨晚在爆料公社貼文，指控前男友徐姓男子去年11月25日為了一支鑰匙，持鐵鎚打得她滿身傷，事發當下前男友怕惡行被揭發，會被警方依現行犯逮捕，直到隔天才騎車載李女送醫，到院後還謊稱李女出車禍，警方詢後已將徐男依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，李姓女子（28歲）兩年前從事坐檯陪酒工作時，與台中從事鐵工的徐姓男子（40歲）相識交往，並在台中同居，徐男曾多次對李女暴力相向，但在他道歉後，李女又心軟原諒，沒想到去年11月25日，李女因沒帶家裡鑰匙，打電話給徐男求救，徐男以為被催促回家，一進家門就持鐵鎚攻擊李女，導致李女右手手指骨折，身上多處撕裂傷。

李女被攻擊後血流不止，徐男擔心叫救護車會被警方依現行犯逮捕，隔天才騎機車載送她到醫院治療，還向醫護人員謊稱是發生車禍，李女事後報警，在傷勢穩定後到派出所製作筆錄，並聲請緊急保護令，徐男到案後坦承毆打女友，詢後被依傷害罪嫌送辦。

李女不希望有人和她一樣受害，昨晚在臉書社團爆料公社PO文，貼上多張怵目驚心的傷口照片，說要把前男友的惡行公諸於世。網友見狀留言「照片驚悚到不敢看」、「太可惡了」、「希望妳快點康復」、「到底有什麼仇恨可以打成這樣」。

李女被攻擊後血流不止，徐男卻隔天才騎機車載送她到醫院治療。翻攝自爆料公社
李女被攻擊後血流不止，徐男卻隔天才騎機車載送她到醫院治療。翻攝自爆料公社
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高雄市李姓女子昨晚在爆料公社貼文，指控前男友徐姓男子去年11月25日為了一支鑰匙...
高雄市李姓女子昨晚在爆料公社貼文，指控前男友徐姓男子去年11月25日為了一支鑰匙，持鐵鎚打得她滿身傷。翻攝自爆料公社
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爆料公社傷害罪車禍

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