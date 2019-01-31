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男童搭乘4D遊樂器材 左腳4趾開放性骨折差點被夾斷

2019-01-31 21:04聯合報 記者黑中亮╱即時報導

李姓男童下午搭乘尚順育樂天地中的4D遊樂器材，不明原因左腳被夾，經轉院台中童綜合醫院梧棲分院緊急手術。一度曾評定要截肢，急診室主任魏智偉初步表示，遊樂器材夾住男童左腳掌，足除了大拇指外，其它四指皆是開放性骨折，目前仍在手術。

據悉，男童左腳踝被捲入遊樂器材，夾在設施與及地板，左腳腳趾及腳掌受傷嚴重，恐有截肢之虞。

業者表示，少年在6樓乘坐的4D遊樂器材是去年10月新推出的「海洋奇觀」，意外發生在車輛回到月台時，目前設備已停止運轉。

苗栗男童搭乘4D遊樂器材，左腳差點被夾斷，目前正在梧棲童綜合醫院急救中。圖／本報...
苗栗男童搭乘4D遊樂器材，左腳差點被夾斷，目前正在梧棲童綜合醫院急救中。圖／本報資料照片
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苗栗男童搭乘4D遊樂器材，左腳差點被夾斷，目前正在梧棲童綜合醫院急救中。圖／本報...
苗栗男童搭乘4D遊樂器材，左腳差點被夾斷，目前正在梧棲童綜合醫院急救中。圖／本報資料照片
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手術梧棲

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