男童搭乘4D遊樂器材 左腳4趾開放性骨折差點被夾斷

2019-01-31 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



李姓男童下午搭乘尚順育樂天地中的4D遊樂器材，不明原因左腳被夾，經轉院台中童綜合醫院梧棲分院緊急手術。一度曾評定要截肢，急診室主任魏智偉初步表示，遊樂器材夾住男童左腳掌，足除了大拇指外，其它四指皆是開放性骨折，目前仍在手術。

據悉，男童左腳踝被捲入遊樂器材，夾在設施與及地板，左腳腳趾及腳掌受傷嚴重，恐有截肢之虞。