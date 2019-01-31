立人幼兒園教保員不當管教 教育處罰教保員6萬元

2019-01-31 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



去年11月新竹市私立立人幼兒園發生教保員不當管教案，教育處今表示，已成立調查小組，並至園所查訪以及約訪相關當事人釐清事實。教育處除要求幼兒園解聘該教保員，並依兒童及少年福利與權益保障法49條第15款規定「其他對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為」及第97條裁罰規定，裁處該員罰鍰6萬元。社會處已介入關懷，期間與該案家庭多次會談，提供法律諮詢等相關協助。

教育處表示，針對立人幼兒園處置方面，依教保服務人員條例第26條第2項規定，「未具教保服務人員資格者，不得在幼兒園從事教保服務」，該園未依規定進用具教保服務資格人員，教育處已罰鍰1萬8000元。

依幼兒教育及照顧法第23條第5項規定，「教保服務機構之負責人或其他服務人員於執行業務時，知悉有任何人對幼兒有第一項第一款至第三款行為之一時，除依其他相關法律規定通報外，並應通報直轄市、縣（市）主管機關」，教育處已依上開規定及同法第47條規定，處罰該園負責人未即時通報，罰鍰3萬元。

依據教保服務實施準則第3條規定，「不得基於處罰之目的，對幼兒身體施加強制力，或命令幼兒採取特定身體動作，致幼兒身心受到痛苦或侵害」，教育處已要求該園立即改善，並提出具體改善計畫及成果。後續將隨時不定期稽查，如有再犯將處負責人3千至3萬元罰鍰，未改善得按次處罰；其情節重大者得停招、廢止設立，杜絕類似案件再發生，並列為重點輔導對象。

對於後續預防措施，教育處表示，強化事前預防機制，針對幼兒園、托嬰中心全面關懷訪視；盤點所有在案個案，視家庭需求提供經濟或物資協助，建立春節期間各項社福服務聯繫窗口，各類保護服務社工24小時輪流備勤；建立幼兒園處理不適任教保服務人員標準流程，爾後類此案件即查即罰；強化家庭教育中心功能，預防兒虐從親職教育做起。