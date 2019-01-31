黎明幼兒園長陳情自殘 總統府：已洽中市府給予協助

2019-01-31 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



台中黎明幼兒園園長林金連今早赴總統府陳情，11時許突然情緒失控自殘受傷，送往台大醫院救治。針對林金連就台中市土地重劃案件陳情案，總統府傍晚說明表示，府方已致電台中市政府，中市府也善意回復，願意提供林園長必要的協調與協助。

總統府表示，總統府副秘書長劉建忻自今天中午後，即主動致電本案權責機關台中市政府副市長，中間亦多次反覆聯繫溝通，除了解目前案件處理情形，也請市府就所轄本案與陳情的林金連園長多予協助；台中市府方面也善意回復，目前本案仍在訴訟程序中，主管的地政局願意就本案與陳情人林園長面對面溝通，並提供林園長必要的協調與協助。

至於部分團體提出的法制面訴求，總統府表示，劉建忻主動致電內政部次長花敬群，花次長也承諾，將安排與團體會見，就相關議題進行討論。

總統府表示，由於截至下午5時許，林金連陳情已超過6小時，過程中情緒劇烈起伏，並長時間拒絕飲水進食，府方與醫護人員全程陪伴，密切關心林園長健康狀況；先前陪同林先生前來的楊友仁教授，也在多方勸阻林園長與隨行團體成員無效後，於下午3點左右離去。