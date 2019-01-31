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4歲女童車禍命危 沒坐兒童安全椅

2019-01-31 18:05聯合報 記者李奕昕╱即時報導

2輛自小客車在新北市汐止區仁愛路、新台五路口擦撞，今天下午4點半消防隊獲報趕到，發現汽車右前座1名4歲女童已無呼吸心跳，沒有明顯外傷，將她送醫急救恢復生命跡象。

警方初步了解，胡姓女子（33歲）駕車載4歲女兒，沿新台五路往台北市方向直行，陳姓男子（55歲）駕車從對向左轉仁愛路，正在調查事故原因，提醒兒童應坐後座安全座椅，避免發生危險。

2輛自小客車在新北市汐止區擦撞，1名4歲女童一度沒有呼吸心跳，經送醫急救恢復生命...
2輛自小客車在新北市汐止區擦撞，1名4歲女童一度沒有呼吸心跳，經送醫急救恢復生命跡象。記者李奕昕／翻攝
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2輛自小客車在新北市汐止區擦撞，1名4歲女童一度沒有呼吸心跳，經送醫急救恢復生命...
2輛自小客車在新北市汐止區擦撞，1名4歲女童一度沒有呼吸心跳，經送醫急救恢復生命跡象。記者李奕昕／翻攝
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2輛自小客車在新北市汐止區擦撞，1名4歲女童一度沒有呼吸心跳，經送醫急救恢復生命跡象。記者李奕昕／翻攝
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2輛自小客車在新北市汐止區擦撞，1名4歲女童一度沒有呼吸心跳，經送醫急救恢復生命跡象。記者李奕昕／翻攝
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