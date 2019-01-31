4歲女童車禍命危 沒坐兒童安全椅

2019-01-31 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



2輛自小客車在新北市汐止區仁愛路、新台五路口擦撞，今天下午4點半消防隊獲報趕到，發現汽車右前座1名4歲女童已無呼吸心跳，沒有明顯外傷，將她送醫急救恢復生命跡象。