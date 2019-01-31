春節警用心 遠端巡守娃娃機無人商店

2019-01-31 19:58 中央社 苗栗縣31日電



街頭巷尾夾娃娃機店林立，竊賊利用深夜或無人時段竊取機台財物案件屢見不鮮，苗栗縣通霄警分局因應春節將至，與娃娃機商店監控系統連線，協助即時遠端巡守，保護民眾財產。

苗栗縣警察局通霄分局指出，坊間夾娃娃機商店多半以無人商店型態經營，機台內財物遭竊防不勝防，因應春節連假長達9天，不肖竊賊恐利用娃娃機台主、商店場主出遊、返鄉過年期間，伺機犯案，分局將「化被動為主動」，實施遠端巡守，守護民眾財產。

通霄分局表示，目前除在日間將各夾娃娃機商店列入巡邏路線加強防竊作為，春節期間將商請夾娃娃機商店場主提供店內遠端監控方式給警方，由分駐所夜間時段值班或備勤人員協助遠瑞連線監控。

警方表示，春節期間，大人小孩消費力提高，夾娃娃機店的生意勢必變好，恐引起竊賊覬覦，破壞機台內零錢財物，或以強力磁鐵吸取高價商品；透過遠端監控，警方若發現有任何異常狀況，可立即派遣巡邏人員及時到場處理，保護人民財產安全。

此外，通霄分局也製作「環保創意小文宣」，結合轄內彩券行放置在彩券袋內，在春節前、中加強發放，叮嚀民眾易塞車路段及觀光景點規劃疏導措施，並提供替代道路建議供民眾參考，提早改道避開車潮。

通霄分局長鄭鴻文表示，除加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車及春節交通疏導等工作，也要求所屬警察同仁積極落實執行加強重要節日安全維護工作三大工作主軸，為鄉親營造平安、祥和、快樂的春節假期。