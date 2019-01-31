翹孤輪耍帥肇事 被依公共危險罪法辦

2019-01-31 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣八卦山縣139線因汽、機車競速，常釀成車禍事故，經彰化縣政府從去年10月1日起設置雙向自動測速器後，到去年12月底為止，3個月共告發了2304件，其中包括1件重機「翹孤輪」失控造成三輛機車碰撞，林姓機車騎士還被依公共危險罪移送法辦，多少達到遏止交通違規及減少車禍的目的。

縣警局表示，以去年10月1日設置測速器、改善標線及標識等措施為基準，139線在設置前的3個月，共發生62件車禍造成1死49傷，設置後3個月，則發生52件車禍、42人受傷，車禍減少10件、傷亡也減少8人，顯然已減少車禍案件與人員傷亡。

其中，警方的強力執法，更是減少車禍發生的主要原因，警方除平時就規畫勤務防制外，逢假日更在139線19K至32.5K處，由彰化分局與交通隊在3處定點取締，尤其是139線20.99K處設置的固定式雙向測速桿，更發揮作用，139線的汽機車速限都是50公里，即要達到60公里以上即會被取締，到去年12月31日為止，合計共告發汽機車違規2304件。

其中，林姓男子在139線壓車又「翹孤輪」，失控造成3輛機車碰撞，警方認定林男危險駕車，依刑法公共危險罪函送法辦，可處5年以下有期徒刑，拘役或500元以下罰金，創下139線取締交通違規依刑法開罰的首例。