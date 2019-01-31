100多萬元的刮刮樂被偷光 雲林這家彩券行過年前虧很大

2019-01-31 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港鎮民樂路一家彩券行前天凌晨被小偷闖空門，橱櫃的刮刮樂彩券全被一掃而空，連同10萬元現金，損失達120萬元，店家老板隔天開店時發現鐵門被撬開，認為大事不妙一進門果然看到架上彩券被偷，損失慘重，趕緊報案，竊賊整個行竊過程被監視器拍下，警方已積極追查中。

本月29日凌晨2時30分許，一名男子撬開電動鐵捲門後，用六塊磚頭頂住鐵門再鑽進店內，將放在橱櫃和抽屜面值100元到兩千元的刮刮樂彩券全都偷走，合計達上千張彩，連同收銀機內的10萬元現金，損失達120萬元，整個行竊過程全被監視器拍下。

從監視畫面可看到這名竊賊年約40歲，身材高壯，穿胸前寫有斗大英文字體的長袖T恤和牛仔褲，帶了一個大提帶和手電筒，一進門就走進櫃台，把陳列在櫃內和抽屜中的大批彩券搜刮一空，整個作案過程約8分鐘。

「去了了！」許姓老板今天仍滿臉愁容地說，平常他每期約只進10多萬元的彩券來賣，因過年到，生意會好一些，所以一口氣比平常增進10倍的彩券，想利用年節多賣一點，沒想到才進貨沒多久，全都被偷光了，彩券還是向人家借錢進貨的，如今不但彩券被偷，連10萬元貨款也失竊，叫他們如何過年。

許老板說，被偷的刮刮樂面額有100元、200元、500元和2000元，有的一本100張、有的一本20張和50張，合計被偷了2、30本，損失達110萬元，案發後除報案並把彩券編號給彩券公司，對獎時不給領獎。