台南法拍大打美女牌 2月12日拍賣情人節商品
執行署台南分署新年首場法拍會，訂於2月12日下午3時起，在台南市中西區忠義路1段125號中庭廣場登場；適逢西洋情人節前夕，台南分署特地商請外形亮麗的書記官黃勤真，拍賣該股從花店查封的情人節應景的商品，金莎花束及玫瑰花造型香皂花束共3束，歡迎民眾踴躍競標。
台南分署主任行政執行官張哲榮說，當天拍賣物品包括TOYOTA AVALON、JAGUAR轎車、VOLVO S60、CADILLAC旅行車、ACURA旅行車、台朔轎車等汽車，另外還有光陽機車、1公升罈裝金門高粱酒、雙杯咖啡機、氣血循環機、高爾夫球具組、女用包包、手表等物，琳瑯滿目。
因為台南有一花店積欠營業稅、健保費，書記官黃勤真日前查封店內情人節應景的商品，包括金莎花束及玫瑰花造型香皂花束共3束。適逢西洋情人節前夕，分署商請她出任該批商品拍賣官，歡迎有興趣的民眾踴躍參加競標。
張哲榮表示，2月12日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。同時，提醒有意參與競價拍賣的民眾，可先上官網（http://www.tny.moj.gov.tw/mp038.html）查詢拍賣資訊，並請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，才能參與競價拍賣。
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