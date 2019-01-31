喝神仙水大鬧急診室 他嗆護理師「我學過泰拳」

2019-01-31 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



林姓男子去年2月18日晚上9時許，喝神仙水後意識不清，在馬路上騎車蛇行，遭警方攔查送往淡水馬偕醫院急診室，林男激動質問檢傷的李姓護理師，怒嗆「你小心一點，我有學過泰拳」，隨後遭到保全壓制，士林地方法院依妨害醫事人員執行醫療業務，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

護理師在審理時證稱，當天是急診室值班檢傷護理師，林由救護車和警察送來，警察說林在路上騎機車蛇行，有喝神仙水當下意識不清，林坐在床尾，「我請他回床上坐好」，他突然失控衝過來，大喊「說三小」。

護理師指稱，林反覆要衝往櫃檯，119救護人員和保全協助壓制病患，「我去拿約束帶將他固定在床上」。這時林說「，你這穿花衣服的，給我小心一點，我有學過泰拳」。

保全證稱，林由救護車送來時在昏睡，後來掛號手續時，越來越躁動，和護理師2、3分鐘對罵，躺著的林就下床，要靠近檢傷的護理師，林的手舉起來超過頭，有聽到他說「學過泰拳」。

林辯稱，是護理師先動手打我，從前方壓胸口，把我押到床上，生氣才會下床問為何要打病人。

法院勘驗急診室監視器畫面，林邊辱罵髒話邊靠近護理師所在的櫃檯，並無揮拳動作，經保全制止，仍不斷往櫃檯質問，遭約束後說「我有學過泰拳」，在客觀上足以使護理師心生畏懼，認為屬恐嚇行為。另，護理師並沒有推林上病床。

法院認為，當時急診室還有其他醫護人員、患者、家屬在場，護理師因林的行為，停下手邊工作，林妨害護理師醫療業務，審酌僅因不滿護理師對自己說話大聲，不理性溝通，以肢體逼近護理師所在櫃檯，並出言恐嚇，衡量妨害醫療業務受妨害情形，依法判處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。