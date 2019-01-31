親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

喝神仙水大鬧急診室 他嗆護理師「我學過泰拳」

2019-01-31 15:15聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

林姓男子去年2月18日晚上9時許，喝神仙水後意識不清，在馬路上騎車蛇行，遭警方攔查送往淡水馬偕醫院急診室，林男激動質問檢傷的李姓護理師，怒嗆「你小心一點，我有學過泰拳」，隨後遭到保全壓制，士林地方法院依妨害醫事人員執行醫療業務，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

護理師在審理時證稱，當天是急診室值班檢傷護理師，林由救護車和警察送來，警察說林在路上騎機車蛇行，有喝神仙水當下意識不清，林坐在床尾，「我請他回床上坐好」，他突然失控衝過來，大喊「說三小」。

護理師指稱，林反覆要衝往櫃檯，119救護人員和保全協助壓制病患，「我去拿約束帶將他固定在床上」。這時林說「，你這穿花衣服的，給我小心一點，我有學過泰拳」。

保全證稱，林由救護車送來時在昏睡，後來掛號手續時，越來越躁動，和護理師2、3分鐘對罵，躺著的林就下床，要靠近檢傷的護理師，林的手舉起來超過頭，有聽到他說「學過泰拳」。

林辯稱，是護理師先動手打我，從前方壓胸口，把我押到床上，生氣才會下床問為何要打病人。

法院勘驗急診室監視器畫面，林邊辱罵髒話邊靠近護理師所在的櫃檯，並無揮拳動作，經保全制止，仍不斷往櫃檯質問，遭約束後說「我有學過泰拳」，在客觀上足以使護理師心生畏懼，認為屬恐嚇行為。另，護理師並沒有推林上病床。

法院認為，當時急診室還有其他醫護人員、患者、家屬在場，護理師因林的行為，停下手邊工作，林妨害護理師醫療業務，審酌僅因不滿護理師對自己說話大聲，不理性溝通，以肢體逼近護理師所在櫃檯，並出言恐嚇，衡量妨害醫療業務受妨害情形，依法判處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。

護理師保全警察

相關新聞

載400萬運鈔車擦撞貨車 高雄立出動9警包圍護鈔

2019-01-31 13:49

豆腐岬海域船觸礁人不見 宜蘭搜尋失蹤船長

2019-01-31 12:09

凸起0.1公分地磚絆倒顧客 連鎖賣場判賠14萬餘元

2019-01-31 12:00

台南市東區疑行車糾紛 竟有人亮槍恐嚇

2019-01-31 15:10

過年高雄將「人進來」 警加強交通疏導迎春假

2019-01-31 15:06

土城承天禪寺新春法會 警協調巴士載運疏導交通

2019-01-31 15:05

調查局救回89萬受損鈔票 讓車商過年發紅包

2019-01-31 13:57

彭佳嶼海域兩船擦撞 物資運補船沉沒人員均獲救

2019-01-31 13:35

出養一甲子只有一張生母黑白照 警助她認親淚如雨下

2019-01-31 13:01

影／北市連環撞後四輪朝天 駕駛坦承：我心不在焉

2019-01-31 12:41

南市警強力掃除黑幫廟會 2黑幫17人到案

2019-01-31 12:33

年關將近！ 提存鉅款可向警察機關申請免費護鈔

2019-01-31 11:42

春節期間福和橋下機動派出所 近距離服務市民

2019-01-31 11:35

3歲娃跟爸吃不飽 媽媽心疼、保證要養胖

2019-01-31 11:33

一氧化碳中毒去年奪11命 熱水器安裝通風不良處所最大宗

2019-01-31 11:21

又是酒駕釀禍！ 標誌牌秒變蹺蹺板

2019-01-31 10:55

持槍討債同夥吆喝「叼落」 嫌開2槍遭起訴

2019-01-31 10:48

棺材本都騙！詐團挑老人下手 屏警跨縣市逮23人

2019-01-31 10:40

影╱毒蟲窩車內吸毒 遇警嘆「還在爽你們就出現了」

2019-01-31 10:37

通緝犯見警拔腿就跑 友人幫忙擋警齊送辦

2019-01-31 10:04

負氣離家3年得知父辭世百日 男子悔：來不及告別父親

2019-01-31 10:03

嚇！詐騙集團超多 嘉縣警17天抓102個

2019-01-31 09:58

尋人高手助失聯20年婦人回家 弟激動：這是我姐姐

2019-01-31 09:47

大甲溪峭壁驚見男子尋短 死者是失聯5年失蹤人口

2019-01-30 22:31

男遇臨檢嗆示證 警署力挺員警依法執法

2019-01-30 19:53

TOYOTA業務交車與粉紅保時捷撞爛 「今年過年難過了」

2019-01-30 19:00

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

2019-01-30 19:00

影／離奇車禍 機車騎士自摔慘遭汽車輾過

2019-01-30 17:42

新北中山橋貨車自撞 乘客嚇呆坐車內毫無反應

2019-01-30 17:35

過年前遇死劫 男騎士閃避小黃撞上違停車慘死

2019-01-30 17:33

國道警車設備升級 盼不再有員警因公殉職

2019-01-30 17:12

雞婆管區給關懷還捐錢 只要長者記下派出所電話

2019-01-30 17:08

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

「死神招手」微電影熱播 台中第5分局提醒別成酒駕者

2019-01-30 16:28

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

影／女模遭盜圖反被嗆 感嘆：無法可管？

2019-01-30 16:09

女子輕生從7樓直墜3樓 卡在樓下遮雨棚動彈不得

2019-01-30 15:28

孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47

金香舖暗藏大量爆竹 擔心五股大爆炸重演立即查扣

2019-01-30 14:11
看更多

熱門文章

TOYOTA業務交車與粉紅保時捷撞爛 「今年過年難過了」

2019-01-30 19:00

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

目睹老公1家3口用餐 老婆驚知外遇組家庭

2019-01-30 20:26

賴男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

2019-01-30 19:00

高雄鐵路地下化索賄包商 官員拒認罪重判12年

2019-01-31 11:29

黎明幼兒園長林金連赴總統府陳情 自殘流血送醫

2019-01-31 12:40

竹聯幫辦公祭天道盟同心會致意爆推擠 警拔槍制止

2019-01-31 10:22

機上風景要多少有多少 真相：打開冰箱就能出國

2019-01-31 10:41

出養一甲子只有一張生母黑白照 警助她認親淚如雨下

2019-01-31 13:01

大甲溪峭壁驚見男子尋短 死者是失聯5年失蹤人口

2019-01-30 22:31

「尋奶啟事」掛街頭 驚見「奶奶快回家」好害羞

2019-01-30 21:33

「脂肪出去體力進得來」警仿市長口吻 韓國瑜笑有創意

2019-01-30 21:51

行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27

酒警語「飲用後請勿打給前女／男友」 網：這是三小

2019-01-30 21:14

重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27

前市議員郭明賓坦承賄選 樁腳Line對話成鐵證

2019-01-30 18:35

6千萬豪宅法拍價只剩3千萬 竟是書記官趕結案

2019-01-31 09:56

受刑人對室友乘機性交 被害人：新來的不敢叫

2019-01-30 16:55

沒加辣怒甩兒巴掌！檢今依傷害、強制罪嫌起訴肉圓爸

2019-01-31 12:46

凸起0.1公分地磚絆倒顧客 連鎖賣場判賠14萬餘元

2019-01-31 12:00

過年前遇死劫 男騎士閃避小黃撞上違停車慘死

2019-01-30 17:33

水電工覬覦財產24刀砍死老婦 他老闆也得連帶賠462萬元

2019-01-31 12:36

男大生涉性侵4名女童 受害女童家長：盼韓國瑜清理教育界敗類

2019-01-30 17:57

色濟公報明牌要摸奶 瞎扯「起乩狀態不知情」

2019-01-30 16:02

男遇臨檢嗆示證 警署力挺員警依法執法

2019-01-30 19:53

母子聯手虐死女童二審才想道歉 阿公：鱷魚的眼淚誰信？

2019-01-30 16:08

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

影／離奇車禍 機車騎士自摔慘遭汽車輾過

2019-01-30 17:42

年薪70萬、存款百萬覺得不想活 他：同學年薪2倍+漂亮老婆

2019-01-31 14:49

25歲女情緒低落板橋百貨頂樓要跳樓 警抱緊拉回

2019-01-31 13:40

3年虐死2兒女 夫妻續押求重刑

2019-01-31 00:45

女童遭性侵傳有「鄉民正義」 幼園籲理性

2019-01-30 19:15

被害牙醫妻：請蔡總統兌現承諾 把洞補起來

2019-01-31 00:39

去年酒駕死亡人數升高 交部盼修法盡速三讀

2019-01-31 09:59

國道警車設備升級 盼不再有員警因公殉職

2019-01-30 17:12

「死神招手」微電影熱播 台中第5分局提醒別成酒駕者

2019-01-30 16:28

娘用手機探望獄中的兒 澎湖2監獄下月試辦

2019-01-30 17:46

按摩女挑逗男客「想那個要戴」 法院認定按摩院違法

2019-01-31 11:06

農地違法搭建鐵皮屋當餐廳 院檢認知不同調引論戰

2019-01-30 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top