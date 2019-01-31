過年高雄將「人進來」 警加強交通疏導迎春假

2019-01-31 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



春節連假即將來臨，今年連續假期從2月2日放到2月10日長達9天，高雄市警方預估市區將湧入大量觀光及採購年貨的人潮，為有效紓解車流，警方將將針對人潮較多的捷運站、輕軌站及市區熱門景點，加強交通疏導及秩序維護工作。

新興警分局表示，根據往年春節期間交通狀況，新興區、前金區較易壅塞的熱門景點及商圈，包含愛河東岸愛之船乘船處、六合夜市、新堀江商圈、玉竹商圈、南華商圈、漢神百貨商圈等。

據高捷公司統計，去年11月每日平均運量為18萬人次、去年12月為20.2萬人次，去年除夕至初六為23.9萬人次，今年連假勢必將有更多人潮到高雄旅遊或探親，高雄警方如臨大敵。

高雄捷運警察隊指出，春節連續假期間將針對人潮較多的左營站、巨蛋站、高雄車站、美麗島站、三多商圈站、草衙站及輕軌駁二大義站、駁二蓬萊站、哈瑪星站加強巡守；捷運轉乘站如左營站、高雄車站、美麗島站將規劃「捷運警察機動派出所」勤務，並在人潮較多的站規劃為「巡邏警力待命點」，以加強為民服務工作。

為有效紓解大量車流，警方已訂定春節連假期間交通疏導計畫，將運用巡邏警力及交通崗位，透過交通疏導、交通管制、即時路況、媒體廣播、替代道路等方式，提升車流運行效率以維護行車安全。