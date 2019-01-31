親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

土城承天禪寺新春法會 警協調巴士載運疏導交通

2019-01-31 15:05聯合報 記者袁志豪╱即時報導

春節連續假期，新北市土城區承天禪寺從2月5日（正月初一）至2月16日（正月十二）舉辦一年一度新春法會活動，為避免屆時湧進大量車潮、人潮造成交通堵塞，土城警分局與承天禪寺協調並規劃提供小型巴士服務民眾方便前往參拜，同時在承天禪寺設立機動派出所，歡迎民眾多加利用。

土城警分局指出，小型巴士上車地點位於土城區永寧捷運站（2號出口），服務時間為上午6時30分至下午6時30分，分局也在承天禪寺設立機動派出所，加強維持山區停車秩序及落實人車分道，以及為民眾服務。

新北市土城區承天禪寺從2月5日（正月初一）至2月16日（正月十二）舉辦一年一度新...
新北市土城區承天禪寺從2月5日（正月初一）至2月16日（正月十二）舉辦一年一度新春法會活動，土城分局設立機動派出所提供服務。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市土城區承天禪寺從2月5日（正月初一）至2月16日（正月十二）舉辦一年一度新...
新北市土城區承天禪寺從2月5日（正月初一）至2月16日（正月十二）舉辦一年一度新春法會活動，土城分局設立機動派出所提供服務。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市土城區承天禪寺從2月5日（正月初一）至2月16日（正月十二）舉辦一年一度新...
新北市土城區承天禪寺從2月5日（正月初一）至2月16日（正月十二）舉辦一年一度新春法會活動，土城分局設立機動派出所提供服務。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市土城區承天禪寺從2月5日（正月初一）至2月16日（正月十二）舉辦一年一度新...
新北市土城區承天禪寺從2月5日（正月初一）至2月16日（正月十二）舉辦一年一度新春法會活動，土城分局設立機動派出所提供服務。記者袁志豪／翻攝
分享

巴士捷運

相關新聞

載400萬運鈔車擦撞貨車 高雄立出動9警包圍護鈔

2019-01-31 13:49

豆腐岬海域船觸礁人不見 宜蘭搜尋失蹤船長

2019-01-31 12:09

凸起0.1公分地磚絆倒顧客 連鎖賣場判賠14萬餘元

2019-01-31 12:00

喝神仙水大鬧急診室 他嗆護理師「我學過泰拳」

2019-01-31 15:15

台南市東區疑行車糾紛 竟有人亮槍恐嚇

2019-01-31 15:10

過年高雄將「人進來」 警加強交通疏導迎春假

2019-01-31 15:06

調查局救回89萬受損鈔票 讓車商過年發紅包

2019-01-31 13:57

彭佳嶼海域兩船擦撞 物資運補船沉沒人員均獲救

2019-01-31 13:35

出養一甲子只有一張生母黑白照 警助她認親淚如雨下

2019-01-31 13:01

影／北市連環撞後四輪朝天 駕駛坦承：我心不在焉

2019-01-31 12:41

南市警強力掃除黑幫廟會 2黑幫17人到案

2019-01-31 12:33

年關將近！ 提存鉅款可向警察機關申請免費護鈔

2019-01-31 11:42

春節期間福和橋下機動派出所 近距離服務市民

2019-01-31 11:35

3歲娃跟爸吃不飽 媽媽心疼、保證要養胖

2019-01-31 11:33

一氧化碳中毒去年奪11命 熱水器安裝通風不良處所最大宗

2019-01-31 11:21

又是酒駕釀禍！ 標誌牌秒變蹺蹺板

2019-01-31 10:55

持槍討債同夥吆喝「叼落」 嫌開2槍遭起訴

2019-01-31 10:48

棺材本都騙！詐團挑老人下手 屏警跨縣市逮23人

2019-01-31 10:40

影╱毒蟲窩車內吸毒 遇警嘆「還在爽你們就出現了」

2019-01-31 10:37

通緝犯見警拔腿就跑 友人幫忙擋警齊送辦

2019-01-31 10:04

負氣離家3年得知父辭世百日 男子悔：來不及告別父親

2019-01-31 10:03

嚇！詐騙集團超多 嘉縣警17天抓102個

2019-01-31 09:58

尋人高手助失聯20年婦人回家 弟激動：這是我姐姐

2019-01-31 09:47

大甲溪峭壁驚見男子尋短 死者是失聯5年失蹤人口

2019-01-30 22:31

男遇臨檢嗆示證 警署力挺員警依法執法

2019-01-30 19:53

TOYOTA業務交車與粉紅保時捷撞爛 「今年過年難過了」

2019-01-30 19:00

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

2019-01-30 19:00

影／離奇車禍 機車騎士自摔慘遭汽車輾過

2019-01-30 17:42

新北中山橋貨車自撞 乘客嚇呆坐車內毫無反應

2019-01-30 17:35

過年前遇死劫 男騎士閃避小黃撞上違停車慘死

2019-01-30 17:33

國道警車設備升級 盼不再有員警因公殉職

2019-01-30 17:12

雞婆管區給關懷還捐錢 只要長者記下派出所電話

2019-01-30 17:08

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

「死神招手」微電影熱播 台中第5分局提醒別成酒駕者

2019-01-30 16:28

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

影／女模遭盜圖反被嗆 感嘆：無法可管？

2019-01-30 16:09

女子輕生從7樓直墜3樓 卡在樓下遮雨棚動彈不得

2019-01-30 15:28

孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47

金香舖暗藏大量爆竹 擔心五股大爆炸重演立即查扣

2019-01-30 14:11
看更多

熱門文章

TOYOTA業務交車與粉紅保時捷撞爛 「今年過年難過了」

2019-01-30 19:00

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

目睹老公1家3口用餐 老婆驚知外遇組家庭

2019-01-30 20:26

賴男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

2019-01-30 19:00

高雄鐵路地下化索賄包商 官員拒認罪重判12年

2019-01-31 11:29

黎明幼兒園長林金連赴總統府陳情 自殘流血送醫

2019-01-31 12:40

竹聯幫辦公祭天道盟同心會致意爆推擠 警拔槍制止

2019-01-31 10:22

機上風景要多少有多少 真相：打開冰箱就能出國

2019-01-31 10:41

出養一甲子只有一張生母黑白照 警助她認親淚如雨下

2019-01-31 13:01

大甲溪峭壁驚見男子尋短 死者是失聯5年失蹤人口

2019-01-30 22:31

「尋奶啟事」掛街頭 驚見「奶奶快回家」好害羞

2019-01-30 21:33

「脂肪出去體力進得來」警仿市長口吻 韓國瑜笑有創意

2019-01-30 21:51

行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27

酒警語「飲用後請勿打給前女／男友」 網：這是三小

2019-01-30 21:14

重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27

前市議員郭明賓坦承賄選 樁腳Line對話成鐵證

2019-01-30 18:35

6千萬豪宅法拍價只剩3千萬 竟是書記官趕結案

2019-01-31 09:56

受刑人對室友乘機性交 被害人：新來的不敢叫

2019-01-30 16:55

沒加辣怒甩兒巴掌！檢今依傷害、強制罪嫌起訴肉圓爸

2019-01-31 12:46

凸起0.1公分地磚絆倒顧客 連鎖賣場判賠14萬餘元

2019-01-31 12:00

過年前遇死劫 男騎士閃避小黃撞上違停車慘死

2019-01-30 17:33

水電工覬覦財產24刀砍死老婦 他老闆也得連帶賠462萬元

2019-01-31 12:36

男大生涉性侵4名女童 受害女童家長：盼韓國瑜清理教育界敗類

2019-01-30 17:57

色濟公報明牌要摸奶 瞎扯「起乩狀態不知情」

2019-01-30 16:02

男遇臨檢嗆示證 警署力挺員警依法執法

2019-01-30 19:53

母子聯手虐死女童二審才想道歉 阿公：鱷魚的眼淚誰信？

2019-01-30 16:08

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

影／離奇車禍 機車騎士自摔慘遭汽車輾過

2019-01-30 17:42

年薪70萬、存款百萬覺得不想活 他：同學年薪2倍+漂亮老婆

2019-01-31 14:49

25歲女情緒低落板橋百貨頂樓要跳樓 警抱緊拉回

2019-01-31 13:40

3年虐死2兒女 夫妻續押求重刑

2019-01-31 00:45

女童遭性侵傳有「鄉民正義」 幼園籲理性

2019-01-30 19:15

被害牙醫妻：請蔡總統兌現承諾 把洞補起來

2019-01-31 00:39

去年酒駕死亡人數升高 交部盼修法盡速三讀

2019-01-31 09:59

國道警車設備升級 盼不再有員警因公殉職

2019-01-30 17:12

「死神招手」微電影熱播 台中第5分局提醒別成酒駕者

2019-01-30 16:28

娘用手機探望獄中的兒 澎湖2監獄下月試辦

2019-01-30 17:46

按摩女挑逗男客「想那個要戴」 法院認定按摩院違法

2019-01-31 11:06

農地違法搭建鐵皮屋當餐廳 院檢認知不同調引論戰

2019-01-30 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top