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出養一甲子只有一張生母黑白照 警助她認親淚如雨下

2019-01-31 13:01聯合報 記者袁志豪╱即時報導

蔡姓婦人從嬰兒時期就被生母出養給蔡家，迄今60歲的她，得知身世後，一直想與親生父母、兄弟姊妹重逢，自行製作尋人啟事，尋找多年未果，只能在夢裡見到母親；她找上海山警分局尋人高手蔡淑女，蔡女遍尋百年來資料，幾經波折，終於找到蔡婦二姊。蔡婦得知再也見不到母親，但還能與大姊、二姊重逢，淚如雨下。

台北市士林區從事家具生意的蔡姓婦人，今年60歲，在她長大成人時，養母告訴她其實自己並非蔡婦的親生母親，生母另有其人，交給她一張泛黃的黑白照片；養母指出，1959年，蔡婦生母在雲林縣斗南鎮挑著扁擔，一邊菜籃裝著青菜要販售，一邊菜籃卻裝著出生僅數個月的蔡婦。

當年蔡婦生母在菜市場沿路詢問「有人要收養這個囡仔嗎？」養母往菜籃裡看了一眼，看到還是嬰兒的蔡婦很可愛，心念一動，上前詢問「為何要出養這個可愛的女嬰？」蔡婦生母表示丈夫長期臥病在床，家中還有其他孩子要吃飯，實在無力負擔，不想讓這個孩子跟著挨餓吃苦，不如將她送給好人家。

養母從此收養蔡婦，並留下生母與蔡婦此生唯一的合照，直到她長大才拿出來，告訴她過往的故事，表示有機會回去看看生母跟親生的家人；蔡婦從此掛念在心，製作尋人啟事，多年來數次返回雲林縣斗南鎮老家到處張貼，同時透過多方管道打聽、查詢，始終沒有收獲。

尋人多年、迄今已60歲的蔡婦，找到無計可施，只能在午夜夢迴中夢到生母，潸然淚下，更增思親之情；偶然間她在網路看到新北市警海山分局防治組巡佐蔡淑女是警界公認的「尋人高手」，心生一絲希望，死馬當活馬醫，去年11月19日直接走進海山分局，表明要找蔡淑女。

蔡婦告知，生母將她送養前，帶去照相館拍下合照，後面寫下生母姓名曾秀女與地址；養母與她都感覺得到，生母真的是百般無奈、萬般不捨才將她出養，並期待有一天還能跟她這個最小的女兒重逢，因此留下這個線索。

蔡淑女見蔡婦講到淚如雨下，不禁動容，承諾一定會盡全力協助；蔡淑女心想蔡婦的年紀與自己丈夫同年，丈夫的生母是1933年出生，蔡婦生母的年紀應該相當、由於不知道蔡婦生母是早婚或是晚婚，蔡淑女登入戶政系統，列出1912年到1936年戶籍在雲林縣，所有叫曾秀女的人，發現共有七筆。

蔡女逐一比對，發現一名1928年出生的曾秀女的姓名、地址中的雲林縣斗南鎮東仁里與7號均相符，僅路名不符，且曾秀女登記為康曾秀女。

蔡女研判這位康曾秀女就是蔡姓婦人親生母親，因年代久遠，門牌地址資料重整，因此地址稍有不同；經請求戶政事務所協助，逐一查出康曾秀女已於1963年過世，配偶康姓男子在1961年過世，兩人的大兒子是1948年生、已過世，二兒子1951年生、目前已失蹤超過七年，宣告死亡。

康曾秀女的大女兒則是1953年生，目前住在高雄，二女兒1957年生，同樣出養給台東的黃姓家族，已改姓黃；蔡淑女得到相關線索，再逐一搜尋蔡姓婦人大姊、二姊二人與親人資料，發現二姊的兒子在車籍資料中有留下手機，在去年11月底撥打電話過去，表明來意。

蔡淑女告訴黃婦兒子「你媽媽有一個失散60年的妹妹，一直很想要見到親人，可不可以詢問你媽媽，這邊有一張黑白照片可以讓你們比對確認」；黃婦兒子雖然存疑，仍協助接收照片拿給媽媽看，但黃婦相當擔心，多名親友幫她致電海山分局防治組「你們有一位叫蔡淑女的人嗎？」深怕遇上詐騙集團。

經蔡淑女細心解釋，黃婦終於卸下心防，回覆她知道自己還有一個小妹，但她在二歲就出養，對生母也沒有印象，不過她跟康姓大姊還有聯繫，可以將照片轉達給大姊看；由於住在高雄、66歲的大姊不擅長使用智慧型手機，在年輕家屬熱心聯繫幫助下，大姊才終於看到照片，一眼認出「這我媽媽啊」。

康姓大姊指出，當年她六歲，還抱過最小的妹妹、蔡姓婦人，親手帶過，黑白照片是媽媽跟小妹妹沒有錯，小妹在那裡？她要跟小妹見面；親人轉達這個資訊給蔡淑女後，蔡女趕緊轉達給蔡婦。本月27日，三位親生姊妹在雲林縣老家舊址重逢，並一起到斗六親戚家敘舊合影，蔡婦終於完成此生心願。

蔡婦昨天回到海山分局，親手送上瓷器禮品，向蔡淑女致謝，表示雖然親生父親、母親、大哥都已經過世、二哥也失蹤、再也見不到，至少找到還在世的姊姊，也讓她能到生父、生母前上香叩拜；她表示蔡女讓她感受的天上的母親仍在看顧著她，誠摯感謝蔡女的傾力幫忙。

蔡姓婦人回到海山分局，親手送上瓷器禮品給蔡淑女。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人回到海山分局，親手送上瓷器禮品給蔡淑女。記者袁志豪／翻攝
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蔡姓婦人生母將她送養前，帶去照相館拍下合照，後面寫下生母姓名曾秀女與地址。記者袁...
蔡姓婦人生母將她送養前，帶去照相館拍下合照，後面寫下生母姓名曾秀女與地址。記者袁志豪／翻攝
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蔡姓婦人（左）完成此生心願，與大姊（中）、二姊（右）重逢。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人（左）完成此生心願，與大姊（中）、二姊（右）重逢。記者袁志豪／翻攝
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嬰兒失蹤

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