影／北市連環撞後四輪朝天 駕駛坦承：我心不在焉

2019-01-31 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市黃姓男子（35歲）今天早上近11時許，駕車行經復興北路234號前，先擦撞停靠路邊停車格的轎車左後車身，隨即失控往左偏擦撞同向第二車道北往南行駛的黃姓機車騎士（31歲），再擦撞分隔島後翻車，警消人員獲報後，迅速將兩人送醫，所幸都只是手腳擦傷，不過一度造成現場受傷，警方也隨即疏導交通。