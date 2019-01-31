凸起0.1公分地磚絆倒顧客 連鎖賣場判賠14萬餘元

2019-01-31 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市謝姓婦人前年在連鎖賣場購物，結帳後不慎在賣場出口踢到一塊龜裂地磚跌倒，送醫後診斷右側髕骨粉碎移位閉鎖性骨折、左側前胸壁挫傷裂痕，謝婦指控，破損地磚前緣凸起0.15公分，害她摔倒，指控店家業務過失，並請求22萬餘元民事損害賠償。案經基隆地檢署偵辦，認定店家業務過失罪嫌不足，基隆地方法院近日審結，店家判賠14萬890元，全案可上訴。

謝婦一摔受重傷，又住院、又動手術，期間已支出8萬890元醫療相關費用，並稱術後還要支出3萬元3萬元看護相關費用、及1萬元營養品費用。

謝婦指控，賣場既然是全省連鎖店，就應該提供安全服務，明知賣場內地磚有破損，卻抱持僥倖心態，沒有即時修繕、或放置警告標語，恐造成消費者安全疑慮，要求店家負侵權行為損害賠償責任、精神慰藉金10萬元。謝婦共求償22萬890元，並主張訴訟費用由被告業者負擔。

但黃姓賣場經理辯稱，破損磁磚僅有些微裂痕，「目視完全看不出高低差」，且自己看到謝跌倒後，隨即上前攙扶，自認沒有過失。劉姓賣場負責人也證稱，以水平儀器測量後，該爭議磁磚與其他磁磚的高低差「不到0.1公分」，走路根本不會踢到。

被告業者主張，雖該塊地磚確實有些破損，但行走時不可能會察覺，也不可能會因此跌倒，且案發當時，謝婦跌倒處地磚並無濕滑，以目視、觸摸方式檢視，均看不出有所謂地磚高低差，認為謝婦跌倒與地磚破損，兩者之間並無因果關係，謝婦求償無理。

案經基隆地方法院審理，經查，該爭議地磚存有L型裂縫，長5公分、寬3公分、裂縫寬度0.5公分，且存在0.1公分至0.3公分高低差，謝婦主張因此跌倒言詞有所依據。

法官依法指出，企業經營者應確保消費空間安全性，地磚有裂縫是不爭的事實，業者本來就應該在明顯處放置警告標語，或執行緊急處理，但業者並未做到，足任業者有過失，消費者主張損害賠償有理。

至於謝婦求償22萬890元一事，法官認為，她確實損失8萬890元醫療費用，但術後看護、營養品等費用，被害人並未舉證必要性，也未提出相關單據，核屬無據；法院再審酌，謝婦住院6日，術後來要旁人協助照過生活起居一個月，精神有相當程度痛苦，請求精神慰籍金有據，但以6萬元較為合理，超開部分駁回。