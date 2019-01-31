年關將近！ 提存鉅款可向警察機關申請免費護鈔

2019-01-31 11:42 中央社 台北31日電



內政部今天表示，年關將近，各警察機關將對金融機構易發生刑案重點時段派遣警力加強警戒，提醒民眾提領款項注意安全，提存大筆現金，若有需求可向警察機關申請免費護鈔。

內政部今天發布新聞稿表示，年關將近，民眾資金往來頻繁，極易成為歹徒覬覦作案目標。農曆年前後各警察機關將針對金融機構重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構竊盜、搶奪案件發生，警方也提供民眾免費護鈔服務，有需求的民眾可向各地警察機關或金融機構協助申請。

內政部指出，金融機構若發生治安事件極易造成民眾對治安產生不信任感，警政署於今年春安工作期間，已要求各地方政府警察局，針對轄內金融機構全面進行檢測，並依金融機構強盜、搶奪、竊盜案件發生情形及易發生時段，加強勤務作為與宣導。

為維護民眾財產安全，內政部表示，各警察機關將針對金融機構易發生刑案重點時段派遣警力加強警戒，防止金融機構發生治安案件，並規劃巡邏警力，防制ATM提款機被破壞或被盜取現金。

內政部提醒民眾，春節期間提領款項時應多加注意自身安全，防範遭尾隨行搶，別讓辛苦血汗錢遭宵小搶奪或竊取，如有大筆現金存提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，才能安心領錢，開心過好年。