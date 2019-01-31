一氧化碳中毒去年奪11命 熱水器安裝通風不良處所最大宗

2019-01-31 11:21 中央社 台北31日電



依內政部統計，107年共發生54件一氧化碳中毒事故，造成11人死亡及171人受傷，其中中毒原因以屋外式熱水器安裝於通風不良處所為大宗佔66.7%。（內政部提供） 中央社 分享 facebook 內政部今天表示，去年共發生54件一氧化碳中毒事故，造成11人死亡，原因以屋外式熱水器安裝在通風不良處所為大宗占66.7%，提醒民眾，春節使用瓦斯熱水器時注意保持通風。

內政部今天發布新聞稿表示，依內政部統計，107年共發生54件一氧化碳中毒事故，造成11人死亡及171人受傷，中毒原因以屋外式熱水器安裝於通風不良處所占66.7%。

內政部提醒民眾，使用熱水器須注意保持通風，另熱水器若裝在加裝窗戶的陽台，建議選用強制排氣式熱水器，以避免瓦斯熱水器燃燒不完全產生一氧化碳，使家人暴露在中毒風險中。

為避免春節施放煙火發生意外，內政部指出，購買爆竹煙火時，一定要選購貼有認可標示的產品，並確認產品上是否具有使用說明，以確保安全；不可串接、堆疊燃放或朝人、車、建築物發射煙火，並應於空曠處施放；一定要依照產品使用說明施放；未滿12歲的兒童施放要有大人陪同，而且禁止施放「飛行類」、「升空類」和「摔炮類」的煙火。

內政部表示，春節到來，民眾除享受闔家團聚的喜慶時刻，千萬不要忽略周遭存在的危險因子，使用瓦斯熱水器時注意保持環境通風，燃放爆竹煙火要遵守安全準則，共同防範一氧化碳中毒及注意爆竹煙火施放安全，守護家人安全，才能安心過好年。