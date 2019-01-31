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尋人高手助失聯20年婦人回家 弟激動：這是我姐姐

2019-01-31 09:47聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南麻豆警分局麻豆派出所巡佐吳孟宇（右）幫助走失20年的廖姓婦人（中）找到回家的...
台南麻豆警分局麻豆派出所巡佐吳孟宇（右）幫助走失20年的廖姓婦人（中）找到回家的路。記者吳淑玲/翻攝
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台中市廖姓女子20多年前走失，同患有智能障礙找不到回家的路，被台中市政府社會局安置，家屬遍尋不著，12年前向法院申報宣告死亡，台南市麻豆警分局麻豆派出所巡佐吳孟宇經半年追查，成功為廖婦找到家人，助除夕前返家團圓。

吳孟宇表示，去年在警政知識網身分不明系統查得一筆通報資料，通報內容為在88年7月間，一位患有智能障礙婦人，在臺中市和平區梨山往中橫公路上疑似走失，找不到回家的路，被民眾發現報案，當時因婦人無法正常言語，以致查無身分，便由臺中市政府社會局協助安置迄今。

吳孟宇根據上述內容及地緣關係，鎖定大臺中地區，歷經半年多時間，過濾失蹤人口歷史報案紀錄，最後查得一筆88年間臺中市西屯區通報的失蹤人口，日前偕同該通報失蹤人口胞弟前往苗栗老人養護中心安置機構做指認，婦人身分終於被解開。

廖姓男子一見到婦人，便不斷直呼「這就是我姐姐，沒錯沒錯」，他說，姐姐民國88年間(當時36歲)外出後即不知去向，20年來音訊全無，當年報案父親已因故過世，家屬遍尋不著之下，便在96年向臺灣臺中地方法院申請宣告死亡。

廖姓男子感謝警方協助，在過年前找回走失的姐姐，返家團圓吃年夜飯，十分感激，日後將協助恢復身分，也會好好照顧姐姐，讓過世的父親安心。

麻豆警分局長楊慶裕表示，家人走失會讓家屬相當擔心，因失蹤人口演變為刑事案件也時有所聞，所以平時非常重視協尋失蹤人口工作，同時希望社會大眾多關心家人，並鼓勵同仁發揮同理心，讓更多失蹤者早日與家人團圓。    

失蹤台中市中橫公路

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