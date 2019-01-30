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春節快樂親子遊 彰化縣警局提機動派出所服務

2019-01-30 21:13聯合報 記者何烱榮╱即時報導

春節快到了，彰化縣警察局加強春節期間安全維護工作，將在8個分局設立機派出所；局長林順家說，近年頻傳兒虐家暴事件，春節期間若民眾知道有兒虐或家暴事情，也可就近向機動派出所報案，警方會立刻介入處理並通報社工。

林順家說，彰化縣警察局為使本轄民眾能平安過好年，積極為民服務，回應民眾需求，秉持「治安平穩」、「交通順暢」、「服務熱心」之主軸，除強化年節前後及連續假期治安與交通維護工作之外，以春節服務不打烊的熱忱，提供服務。

如果民眾在春節期間要外出遠行，警方提供協助民眾(含外僑)舉家外出住居安全維護工作，有需求民眾可撥打110、親自至本局各分局所屬單位或利用本局網路申請，警方將加強協助外出民眾住居所安全維護工作。

縣警局完成規畫，針對治安、交通需求及為民服務等，於重要路段、觀光慶典等人潮聚集處所設置機動派出所，提供服務與關懷；各分局機動派出所設置時間、位置如下：

彰化分局：2月4日14至18時、5日10到18時、6日10到14時，在彰化火車站廣場。

員林分局：1月29日至2月11日15至18時在員林火車站。

鹿港分局：2月5日至2月9日10至18時、10日10至20時在鹿港鎮公會堂。

北斗分局：2月5到10日、及16、17日8至22時在溪州公園遊客服務中心。

和美分局：1月29日14至16時在塭仔港觀光漁市、31日17至20時在和美鎮公所、2月1、5、6日10至12時在伸港鄉福安宮。

溪湖分局：2月6、7日14至17時在溪湖糖廠。

田中分局：2月3、4日14至18時台灣高鐵彰化站、5、6日8至12時在社頭鄉清水岩寺。7、8日14至18時在台鐵二水火車站。

芳苑分局：2月5、6日12至16時在芳苑鄉福海宮。

彰化縣警察局規畫春期節間在各分局人潮多的地點，設置機動派出所提供為民服務工作。資...
彰化縣警察局規畫春期節間在各分局人潮多的地點，設置機動派出所提供為民服務工作。資料照片／縣警局提供
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彰化縣警察局規畫春期節間在各分局人潮多的地點，設置機動派出所提供為民服務工作。資...
彰化縣警察局規畫春期節間在各分局人潮多的地點，設置機動派出所提供為民服務工作。資料照片／縣警局提供
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春節火車站警察

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