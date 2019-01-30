國小旁有非法瓦斯分裝廠 桃消防局勒令停工法辦

2019-01-30 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市消防局第二大隊今天在新屋區中華南路二段閒置廠房，查獲違法分裝瓦斯和鋼瓶，因為臨近一所國小，當場勒令停止作業。