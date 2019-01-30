男遇臨檢嗆示證 警署力挺員警依法執法

2019-01-30 19:53 中央社 台北30日電



有駕駛遇攔查卻要求員警出示警員證惹議。警政署今天表示，員警行使職權時，依法只要穿制服或出示證件即可，力挺員警依法執法，也呼籲民眾配合警方執行公務、切勿挑釁。

有網友日前在臉書爆料公社上傳一段「你看看：懂法律的就是不一樣」影片，內容可看到有一男開車行經路檢點，攔查員警上前盤查並要求搖下車窗，但男子反要求警方出示警員證，雙方僵持好一會後，員警見交通壅塞，目視無異狀後便讓男子離去。

但影片曝光後，引發網友熱議，有人痛批「懂法玩法、置警員尊嚴於何地」；也有人質疑警方為何不直接出示證件即可。

對此，警政署今天發布新聞稿表示，北市一名杜姓男民眾17日上午10時許駕車行經文山區木柵路五段、文和橋口時，遇到台北市警察局保安警察大隊員警設站路檢，但杜男竟漠視員警身穿制服、使用制式裝備及車輛，以員警未出示證件為由，拒開窗及將車輛停靠路邊。

警政署說，經員警委婉說明盤查原因及依據，杜男仍態度激動且不接受，由於現場已造成交通雍塞並影響多數用路人權益，經員警目視未發現異狀後，請杜男自行離去。

針對民眾要求員警出示警員證一事，警政署說，依警察職權行使法第4條「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分…」，著制服或出示證件二者符合其一即可。因此，警察若穿制服執勤則不須再出示證件。

警政署還說，另依警察職權行使法第6條「行經指定公共場所、路段及管制站者」，經警察機關主管長官指定路段，員警即可向民眾依法查證身分，所以本案員警請杜男將車輛停於路邊受檢，並無違反杜男所稱「強制罪」。

同時，依同法第7條規定，警方進行攔停、令民眾出示身分證件時，受盤查者若拒絕提示身分證件，在現場無法進行身分查證者，依法規定可強制帶往勤務處所繼續查證身分。