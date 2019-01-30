上任首場治安會報 黃偉哲：即時回應民眾需求

2019-01-30 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市長黃偉哲上任，今天下午首次主持治安會報，「即時回應民眾需求」他期許，台南警察同仁要具備行動警政的概念，要經常性、滾動式的檢討，並且落實快速反應，讓維護治安、疏導交通及為民服務等工作上能夠更有效率。他也表揚去年11至12月金融機構及超商及時攔阻詐騙案件共計57件打詐小天使，成功保住市民近千萬元血汗錢。

黃偉哲下午親自頒發獎座及獎金，表揚67位攔阻詐騙有功人員，並撰寫感謝信函，感謝金融機構及超商共同打擊詐騙。他說，不管是車手，或是車手的上線，組織嚴密的程度也不亞於警方，警民聯手在第一線成功防堵詐騙犯罪，讓市民免於財產的損失。

他強調，為了達成守護繁榮大台南的願景，警察局執行各項工作，要具備行動警政的概念，要經常性、滾動式的檢討，並且落實快速反應，唯有這樣才能更貼近民意，即時回應民眾的需求，在維護治安、疏導交通及為民服務等工作上，能夠有效率。

同時，市警局提出一、建構安居樂業友善環境；二、營造有利投資安全的環境；三、守護優質轎班廟會文化；四、保護婦幼、少年校園安全；五，關懷生命、確保交通安全順暢等五大策略，守護台南市民。