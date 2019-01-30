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上任首場治安會報 黃偉哲：即時回應民眾需求

2019-01-30 17:57聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市長黃偉哲上任，今天下午首次主持治安會報，「即時回應民眾需求」他期許，台南警察同仁要具備行動警政的概念，要經常性、滾動式的檢討，並且落實快速反應，讓維護治安、疏導交通及為民服務等工作上能夠更有效率。他也表揚去年11至12月金融機構及超商及時攔阻詐騙案件共計57件打詐小天使，成功保住市民近千萬元血汗錢。

黃偉哲下午親自頒發獎座及獎金，表揚67位攔阻詐騙有功人員，並撰寫感謝信函，感謝金融機構及超商共同打擊詐騙。他說，不管是車手，或是車手的上線，組織嚴密的程度也不亞於警方，警民聯手在第一線成功防堵詐騙犯罪，讓市民免於財產的損失。

他強調，為了達成守護繁榮大台南的願景，警察局執行各項工作，要具備行動警政的概念，要經常性、滾動式的檢討，並且落實快速反應，唯有這樣才能更貼近民意，即時回應民眾的需求，在維護治安、疏導交通及為民服務等工作上，能夠有效率。

同時，市警局提出一、建構安居樂業友善環境；二、營造有利投資安全的環境；三、守護優質轎班廟會文化；四、保護婦幼、少年校園安全；五，關懷生命、確保交通安全順暢等五大策略，守護台南市民。

黃偉哲說，年節將近，外來觀光客及返鄉人潮的大量湧入，勢必讓治安維護及交通疏導工作量大增，勤務繁重，他代表全體市民向各個參與春安勤務工作的人員致上十二萬分的謝意，也希望行動警政的策略奏效，大家共同戮力完成警政工作目標，讓民眾感受到市府各項優質服務，讓台南成為宜居樂業及觀光旅遊的最佳城市。

黃偉哲表示，警民聯手在第一線成功防堵詐騙犯罪，讓市民免於財產的損失。記者邵心杰／...
黃偉哲表示，警民聯手在第一線成功防堵詐騙犯罪，讓市民免於財產的損失。記者邵心杰／攝影
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台南市長黃偉哲表揚金融機構及超商及時攔阻詐騙案件共計57件打詐小天使，成功保住市...
台南市長黃偉哲表揚金融機構及超商及時攔阻詐騙案件共計57件打詐小天使，成功保住市民近千萬元血汗錢。記者邵心杰／攝影
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詐騙黃偉哲警察

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