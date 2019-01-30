板橋豆花店老闆遭3男衝入痛毆 嫌到案竟稱打錯人

2019-01-30 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



經營豆花店的王姓男子日前好好在店裡做生意，突然三名年輕人衝入店裡對他痛毆，隨後逃跑，王右腳膝蓋擦傷、右手挫傷；警方陸續傳喚涉案林姓、洪姓男子到案，兩人竟供稱誤以為發生行車糾紛的對象是王，後來才發現打錯人，訊後今天依傷害罪函送法辦，還有一人正持續追緝中。

新北市警海山分局調查，被害人與家族兄弟間有房產糾紛，又與人有傷害官司訴訟；去年8月31日晚間9時許，有3名戴口罩男子同樣闖入店內，分持鋁棍毆打老闆夫婦，搶走一萬元現金，還要強搶王姓男子（52歲）手上名牌手錶及背包，因老闆抵抗並未得手，3名歹徒犯案後逃離現場，警方陸續傳喚到案。

當時警方將38歲蔡姓男子、37 歲侯姓男子、39歲金姓男子帶回，3人承認有人以2萬元報酬指使他們毆打被害人，但不知為何要教訓，均否認強盜財物。

本月14日晚間8時許，王姓男子同樣在板橋區中正路巷內的豆花店經營生意，突然有三名男子闖入店內對他痛毆，隨後各自搭計程車逃逸；王報案後，指出去年曾與人有傷害官司，懷疑是沒有要跟對方和解，對方又找人來打他。