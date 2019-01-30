影／女模遭盜圖反被嗆 感嘆：無法可管？

2019-01-30 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市1名25歲黃姓女模特兒，因為臉蛋漂亮、身材好，2年來3次遭不明人士盜用照片，更被用來騙人拍照清涼照，她驚覺IG照片遭盜後要求對方撤照，反被對方嗆「看看是網路分享速度快，還是你快（指報案）」，她第一時間向警方求助，員警誤認為民事侵權行為，僅提供IG系統管理單位管道檢舉，「無法可管？」 她憂心忡忡盜圖遭不法使用，警方再次聯繫上當事人協助處理。

黃女是兼職展場模特兒，在臉書及IG擁有許多漂亮照片，還有不少粉絲追蹤，但也因為如此，2年來3次遭不明人士盜用照片。她說，第1次有名男子盜用她的照片拿去騙人拍清涼照，被害人找上她，第2次盜用還沒做出舉動被她及時發現，這兩次對方都願意撤照，第3次則本月28日遭假帳號盜用，冒用她的照片，還改了同音不雅名字，囂張主動聯繫她。

她說，要求撤照片，對方卻囂張表示「只是借來用，難道不行嗎？」她表示，如果不撤照就報案，對方反嗆「看看是網路分享速度快，還是你快（指報案）」，要讓她在各大網站爆紅，讓她感到害怕。

黃女在友人陪同下，前往六分局金華派出所求助，稱自己的照片遭盜用，不知有無辦法可以找到當事人。警方當場至IG搜尋該冒用帳號，帳號已不存在，告知黃女，可在IG系統向系統管理單位檢舉照片遭盜用一事。「無法可管？」她表示，法律知識不足，才會求援警方，保障自己的權益，只希望對方趕快撤圖。