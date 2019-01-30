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孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北石碇區山路去年12月中旬發生單親的20歲林男撞上法拉利的車禍案，新北社會局陸續接獲各界的捐款約544萬元，今中午由社會救助科長石玉麗，會同石碇區公所親赴林男家中，全數交給林男作為維修費賠償使用，林男感謝社會各界的善心。

20歲林姓男子因母親身體不適，去年12月中在燒烤店大夜班下班後仍幫母親送貨，卻精神不濟方向偏移，衝撞路旁相約車聚的4輛法拉利跑車，其中3輛毀損嚴重，賠償價格恐達千萬元。

事件發生後，社會各界許多人不捨年輕的林男為了分擔家計卻要面臨高額的賠償，許多人主動聯繫新北社會局，希望捐款給林男協助度過難關，而社會局也透過「新北市社會救濟會報專戶」接受民眾指定捐款。

社會局指出，截至1月14日止，捐款總共830筆，金額累計544萬9353元，單筆最高捐款金額為20萬元，由於即將過農曆春節，為了讓林一家人可以安心過年，今上午先將善款交給林男。

石玉麗指出，事件發生後社會愛心仍持續不斷，截至昨晚為止還有民眾捐款3千元入帳，因此農曆春節後還會統整剩餘的善款給林男。

林男也透過社會局表示，事發時內心感到害怕，經過家人諒解且支持，也認為遇到問題就應該坦然面對，因此獲得社會大眾的關心與善款非常感謝，也希望未來自己能為社會貢獻一己之力。

新北石碇區山路去年12月中旬發生單親的20歲林男撞上法拉利的車禍案，新北社會局陸...
新北石碇區山路去年12月中旬發生單親的20歲林男撞上法拉利的車禍案，新北社會局陸續接獲各界的捐款約544萬元，今中午由社會救助科長石玉麗等人，全數交給林男作為維修費賠償使用。圖／新北社會局提供
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新北石碇區山路去年12月中旬發生單親的20歲林男撞上法拉利的車禍案，新北社會局陸...
新北石碇區山路去年12月中旬發生單親的20歲林男撞上法拉利的車禍案，新北社會局陸續接獲各界的捐款約544萬元，今中午由社會救助科長石玉麗等人，全數交給林男作為維修費賠償使用。圖／報系資料照片
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捐款法拉利

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