孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北石碇區山路去年12月中旬發生單親的20歲林男撞上法拉利的車禍案，新北社會局陸續接獲各界的捐款約544萬元，今中午由社會救助科長石玉麗，會同石碇區公所親赴林男家中，全數交給林男作為維修費賠償使用，林男感謝社會各界的善心。

20歲林姓男子因母親身體不適，去年12月中在燒烤店大夜班下班後仍幫母親送貨，卻精神不濟方向偏移，衝撞路旁相約車聚的4輛法拉利跑車，其中3輛毀損嚴重，賠償價格恐達千萬元。

事件發生後，社會各界許多人不捨年輕的林男為了分擔家計卻要面臨高額的賠償，許多人主動聯繫新北社會局，希望捐款給林男協助度過難關，而社會局也透過「新北市社會救濟會報專戶」接受民眾指定捐款。

社會局指出，截至1月14日止，捐款總共830筆，金額累計544萬9353元，單筆最高捐款金額為20萬元，由於即將過農曆春節，為了讓林一家人可以安心過年，今上午先將善款交給林男。

石玉麗指出，事件發生後社會愛心仍持續不斷，截至昨晚為止還有民眾捐款3千元入帳，因此農曆春節後還會統整剩餘的善款給林男。