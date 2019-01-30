婦人生下胎兒3小時後血崩身亡 醫師獲不起訴

2019-01-30 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



蔣姓婦產科醫師、吳姓護理師去年3月8號替越南籍阮姓婦人順利接生後，她突然血崩轉送大醫院急救仍不治，家屬認為醫師延遲送醫提告過失致死，但法醫解剖發現，阮子宮收縮不良引起大出血休克，檢方查蔣、吳已採取所有止血措施並通知救護車，難認有過失偵結不起訴。

阮的家屬指控，阮婦當天早上11點多到婦產科診所待產，傍晚6點多以自然產分娩生下胎兒，轉往恢復室後下體卻持續出血，蔣、吳沒替她立即轉院，反而給予阮做子宮環形按摩、靜脈注射點滴，及施打子宮收縮針等止血措施，導致當晚9點多，阮就因產後大失血宣告不治。

檢方訊時，蔣、吳否認過失，辯稱有替阮做止血，因現場設備、血液庫存都不夠，所以就通報119就近送醫，後來院方表示支援不夠，後來才又送往更遠的大醫院，並沒有延誤送醫，過程中阮仍持續滲血，但還未到血崩，不知為何就突然沒有呼吸心跳。

阮的泰國籍男友證稱，女友產檢都很正常，生產也沒有異狀，直到晚上6點多分娩結束被送到恢復室，就發現她持續出血，醫生按摩後就說要轉送大醫院。

檢方並調閱相關送醫紀錄、監視器畫面，認為蔣、吳採取所有可能止血措施後，因事發突然，第一時間無法判定相關止血方法是否有效，即立刻通知救護車，難認有延遲就醫過失；另案發後立即調閱保存阮病例資料。