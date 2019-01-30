預拌混凝土車翻落50公尺掉海中 司機骨折被尋獲急送醫

2019-01-30 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



一輛預拌混凝土車今天近午在宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向山路，摔落50公尺深的邊坡，翻覆且落海。