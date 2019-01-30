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預拌混凝土車翻落50公尺掉海中 司機骨折被尋獲急送醫

2019-01-30 14:07聯合報 記者羅建旺╱即時報導

一輛預拌混凝土車今天近午在宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向山路，摔落50公尺深的邊坡，翻覆且落海。

宜蘭縣消防局人員垂降救援，將55歲的林姓司機救起。林姓司機雙腳骨折、頭部及雙手多處撕裂傷，急送羅東博愛醫院救治。

一輛預拌混凝土車今天近午在宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向山路，摔...
一輛預拌混凝土車今天近午在宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向山路，摔落50公尺深邊坡，55歲林姓司機被救起送醫救治。圖／宜蘭縣消防局提供
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