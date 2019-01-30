宜蘭預拌混凝土車翻落50公尺邊坡掉海中 司機搶救送醫

2019-01-30 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向，今天近午11點53分有一輛預拌混凝土車在山路行駛，不慎摔落邊坡深度約50公尺下方，翻覆且落海。