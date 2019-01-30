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宜蘭預拌混凝土車翻落50公尺邊坡掉海中 司機搶救送醫

2019-01-30 14:06聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向，今天近午11點53分有一輛預拌混凝土車在山路行駛，不慎摔落邊坡深度約50公尺下方，翻覆且落海。

宜蘭縣消防局出動南方澳及馬賽分隊救災人車救援發現，現場是海軍蘇支部防空營防四連進行道路防塌工程，預拌混凝土車翻落海中，55歲林姓駕駛摔落邊坡深度約50公尺處，腿部骨折、頭部撕裂傷，意識清楚，消防局架設下降作業，已接觸傷患進行救援中。

宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向，今天近午11點53分有一輛預拌混...
宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向，今天近午11點53分有一輛預拌混凝土車在山路，不慎摔落邊坡深度約50公尺下方，翻覆且落海，宜蘭縣消防局救援中。圖／宜蘭縣消防局提供
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宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向，今天近午11點53分有一輛預拌混...
宜蘭縣蘇澳鎮造船路往海軍蘇支部防空營防四連方向，今天近午11點53分有一輛預拌混凝土車在山路，不慎摔落邊坡深度約50公尺下方，翻覆且落海，宜蘭縣消防局救援中。圖／宜蘭縣消防局提供
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