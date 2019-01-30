親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

詐騙手法大公開 假網拍最多冒名借錢第二

2019-01-30 14:25中央社 台北30日電

內政部今天表示，去年國人最常被「假網拍」詐騙，統計件數占整體詐騙案27.9%，詐騙集團利用限時搶購吸引民眾購買，貨到時卻是贗品、瑕疵品，民眾網路購物時應留意，慎防被騙。

內政部今天公布去年國人最常被騙的3大詐騙手法，內政部表示，第1名是「假網拍」，民眾網路購物付款後，未收到貨或收到假貨；排名第2名的是隨機撥號假冒親友借錢；而過去幾乎每年高居榜首的「解除分期付款」，則退居到第3名。

內政部指出，去年「假網拍」詐騙數占整體詐騙案件27.9%，主要是民眾利用網路購物已成為趨勢，詐騙手法也不斷換新，讓民眾防不勝防，從最初的「加LINE私下交易享優惠」，到去年「臉書一頁式廣告詐騙」，吸引消費者產生興趣，實際到貨卻收到贗品、瑕疵品，讓消費者大呼上當。

內政部呼籲，消費者網路購物時應留意「臉書一頁式廣告」、「限時特價搶購」、「加LINE私下交易」、「價格遠低於市價行情」等關鍵字，慎防被騙。

內政部指出，詐騙集團利用隨機撥號假冒親友借錢，占去年詐騙案件12.7%。呼籲民眾，利用年節期間回家，不妨與親友建立家人間的專屬「防詐密碼」，並提醒家中長輩，千萬不要只憑電話中對方佯稱急需借錢，就立即匯款，以保障自身的財產安全。

內政部表示，過去幾乎每年居詐騙排行第1名的「解除分期付款」，去年詐騙案件數降為12.5%，因警政單位透過跨部會反詐騙機制，強化資安防護及行政檢查，有效阻絕個資外洩，並與金管會、銀行局商討，新修訂ATM跨行存款服務增設交易安全機制及存款額度上限，有效降低詐騙集團利用ATM詐騙案件數。

內政部表示，公布詐騙排行榜前3名，是希望國人謹慎防範，在享受網路交易與智慧型手機帶來的方便性之餘，更應加強自身防詐意識，相關的詐騙手法可在165反詐騙官網或撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

詐騙集團內政部網拍

相關新聞

金香舖暗藏大量爆竹 擔心五股大爆炸重演立即查扣

2019-01-30 14:11

預拌混凝土車翻落50公尺掉海中 司機骨折被尋獲急送醫

2019-01-30 14:07

宜蘭預拌混凝土車翻落50公尺邊坡掉海中 司機搶救送醫

2019-01-30 14:06

台中工業區廠房傳工人二樓墜落 無呼吸心跳送醫急救

2019-01-30 14:03

跑車深夜飆速攔不住 見警亮槍才說「怕警察」

2019-01-30 13:05

誇張密醫！ 針灸治療還餵病人過期5年藥粉

2019-01-30 12:20

BMW對決BMW！ 酒駕男先騷擾超商女再跪警求「別酒測」

2019-01-30 11:44

影／天冷想泡澡 他徒手竊走檀香木桶

2019-01-30 11:35

假裝拉筋偷錢包 警2百米外逮人

2019-01-30 10:58

滅火器亂噴金山公共浴池變雪屋 2男落網說只為好玩

2019-01-30 09:11

北市社子火警燒7間廠房 民眾：火警前有人在河堤燒金紙

2019-01-30 08:34

10年後忽聞媽媽死訊…流浪漢啜泣

2019-01-30 01:25

桃園電子大廠員工宿舍遭火舌吞噬 3員工送醫

2019-01-30 00:22

機車直切被撞翻 轎車行車記錄器也錄下驚人事實

2019-01-29 23:36

交往18年將進禮堂女友枉死 男子籲重視車禍現場處置

2019-01-29 22:07

婦人被詐要匯款 桃警力阻不讓她後悔一輩子

2019-01-29 21:47

過年前發生死亡車禍 金門大學進修部學生不幸枉死

2019-01-29 20:15

民眾貪看溼地美景 漲潮受困沙洲被救

2019-01-29 20:13

刁民嗆警拒盤查還說警察道歉 保安警察大隊打臉他

2019-01-29 17:12

正妹女警人美心更美 送春節禮給9旬老翁

2019-01-29 16:43

花蓮資深教師謝明賢自撞路樹亡 校長嘆人生無常

2019-01-29 16:38

廠商未照SOP鋪防火墊釀火災 遠東紡織將究責包商並停權

2019-01-29 16:20

影／2歲男童太崇拜警察 穿制服上街「巡邏」

2019-01-29 15:51

影／看過警察版的「海草舞」嗎？正妹女神跳給你看

2019-01-29 15:51

中山高轎車竄火 好心水泥車司機臨停助撲滅

2019-01-29 15:39

影／遠東紡織大火獲控制 消防局：生產線保住了

2019-01-29 15:10

台電苗栗區處連查6件竊電 最高追償300多萬元還有刑責

2019-01-29 14:54

新埔遠東紡織火警 消防人員佈水線搶攻

2019-01-29 14:29

在地企業捐價值約140萬的偵防車 助警維護社會治安

2019-01-29 14:03

網購平台買MUJI好便宜？保二警查獲一堆假貨

2019-01-29 14:01

台中市區派出所歡迎你喝茶借廁所 民眾：真的嗎？

2019-01-29 14:01

他流浪10年不敢回家 後悔不孝沒見到媽媽最後一面

2019-01-29 14:00

台南市中西區幼稚園起火 緊急疏散42人

2019-01-29 13:04

影／撞人不賠一毛害人母下跪引激憤 網友肉搜洗版丟雞蛋

2019-01-29 12:30

航港局寒冬送暖 歲末傳愛育幼院

2019-01-29 12:28

保住老翁300萬老本 台南白河警農會成功阻詐

2019-01-29 12:12

違規儲存爆竹煙火危害安全釀災禍 消防署鼓勵民眾檢舉

2019-01-29 11:50

春節安全維護工作啟動 永和警消及民力守護居民過好年

2019-01-29 11:39

寂寞芳心溫柔鄉 女子掉落愛情陷阱險被騙

2019-01-29 10:59
看更多

熱門文章

韓國瑜不住官邸遭酸 名嘴：陳菊住官邸2個月電費12萬

2019-01-29 21:33

女神級鋼琴家身材太完美 網友讚：仙女下凡

2019-01-29 19:35

史懷哲教師自撞身亡 學生泣：謝謝你啟發我們的人生

2019-01-29 23:17

整鼻半年後近照曝光！「太陽花女王」劉喬安讓人認不出

2019-01-29 16:46

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主

2019-01-29 18:18

館長為罵高市府道歉 改口稱「我比較垃圾」

2019-01-29 21:32

「爸爸任由我身上都是血」 黑幫千金淪債主性奴險死

2019-01-30 11:05

他年終領15萬元 扣掉一家4口一年基本開銷秒見底

2019-01-29 17:51

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

NBA／鵜鶘聆聽湖人報價 傳湯普森季後考慮到洛城

2019-01-29 17:10

韓國瑜將於今年4、5月間訪美 到哈佛大學演講

2019-01-29 21:34

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

肯定柯文哲過去政績 昔日柯粉列「不再支持原因」

2019-01-29 20:41

落馬中共明日之星 前北京副市長陳剛 瘋狂斂財黃金20噸

2019-01-30 09:27

她含淚同意腦死弟拔管 解剖驚覺竟是陌生人

2019-01-29 22:15

鄭麗君家人在陸經商？馬曉光：絕不允許賺錢又支持台獨

2019-01-30 11:39

震撼彈！涉賄嘉市議員郭明賓 臉書發表請辭聲明

2019-01-29 15:40

10年前像個小男生 她貼出對比照變身爆乳翹臀辣妹

2019-01-29 19:24

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

晉華遭美禁售 陸工信部長：握有技術的聯電負責

2019-01-29 17:25

陳菊官邸2個月電費12萬？ 舊市府團隊臉書抨擊名嘴引據不實

2019-01-30 00:41

中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福

2019-01-30 07:00

NBA／卡珍斯漸入佳境 柯瑞：越來越找到節奏

2019-01-29 16:36

高市官員涉性騷擾 知情人士：改朝換代前就傳劣行

2019-01-30 08:07

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

男童昏迷成植物人 多產夫妻涉嫌長期虐兒被起訴

2019-01-29 15:50

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

刁民嗆警拒盤查還說警察道歉 保安警察大隊打臉他

2019-01-29 17:12

台積晶圓損失 最高達百億

2019-01-30 01:14

中正紀念堂轉型 綠營提熔掉銅像 藍軍不怕去蔣繼續睡？

2019-01-30 08:00

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟

2019-01-29 16:43

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

29歲女經理色誘遭拒 惱羞成怒開除46歲已婚熟男

2019-01-30 11:14

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

NBA／林書豪板凳出招 助老鷹第三節拉尾盤致勝

2019-01-29 16:29

影／南投驗收「防落石網」工程 丟1噸重鐵球實測

2019-01-29 18:07

美情報界評估 北京將施壓台北接受一中

2019-01-30 01:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top