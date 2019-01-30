詐騙手法大公開 假網拍最多冒名借錢第二

2019-01-30 14:25 中央社 台北30日電



內政部今天表示，去年國人最常被「假網拍」詐騙，統計件數占整體詐騙案27.9%，詐騙集團利用限時搶購吸引民眾購買，貨到時卻是贗品、瑕疵品，民眾網路購物時應留意，慎防被騙。

內政部今天公布去年國人最常被騙的3大詐騙手法，內政部表示，第1名是「假網拍」，民眾網路購物付款後，未收到貨或收到假貨；排名第2名的是隨機撥號假冒親友借錢；而過去幾乎每年高居榜首的「解除分期付款」，則退居到第3名。

內政部指出，去年「假網拍」詐騙數占整體詐騙案件27.9%，主要是民眾利用網路購物已成為趨勢，詐騙手法也不斷換新，讓民眾防不勝防，從最初的「加LINE私下交易享優惠」，到去年「臉書一頁式廣告詐騙」，吸引消費者產生興趣，實際到貨卻收到贗品、瑕疵品，讓消費者大呼上當。

內政部呼籲，消費者網路購物時應留意「臉書一頁式廣告」、「限時特價搶購」、「加LINE私下交易」、「價格遠低於市價行情」等關鍵字，慎防被騙。

內政部指出，詐騙集團利用隨機撥號假冒親友借錢，占去年詐騙案件12.7%。呼籲民眾，利用年節期間回家，不妨與親友建立家人間的專屬「防詐密碼」，並提醒家中長輩，千萬不要只憑電話中對方佯稱急需借錢，就立即匯款，以保障自身的財產安全。

內政部表示，過去幾乎每年居詐騙排行第1名的「解除分期付款」，去年詐騙案件數降為12.5%，因警政單位透過跨部會反詐騙機制，強化資安防護及行政檢查，有效阻絕個資外洩，並與金管會、銀行局商討，新修訂ATM跨行存款服務增設交易安全機制及存款額度上限，有效降低詐騙集團利用ATM詐騙案件數。

內政部表示，公布詐騙排行榜前3名，是希望國人謹慎防範，在享受網路交易與智慧型手機帶來的方便性之餘，更應加強自身防詐意識，相關的詐騙手法可在165反詐騙官網或撥打反詐騙諮詢專線165查詢。