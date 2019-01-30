誇張密醫！ 針灸治療還餵病人過期5年藥粉

2019-01-30 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮一家整復養生館掩護涉嫌密醫，縣警察局刑警大隊、苗栗縣政府衛生局接獲檢舉，警方蒐證後報請苗栗地檢署檢察官馮美珊指揮，昨天搜索查獲斐姓負責人（男、52歲），扣案大批藥品，赫然發現有過期5年多的藥粉，及養生館自行調配的藥物，全案今天依涉嫌違反醫師法、藥事法、詐欺等罪嫌移送。

警方及衛生局調查，斐姓男子在竹南鎮市區懸掛整復養生館招牌7、8年，自稱在大陸等地自修受過相關訓練與學習，並與其他同行交流，但並未取得台灣中醫師資格，卻以治療肌肉痠痛、運動傷害，設診療間幫病患針灸、把脈、開立藥方等涉及醫療，養生館查獲上百份民眾診療紀錄，記載病症及診療行為。

警方搜索查獲數千瓶不明藥品，種類琳瑯滿目，甚至比中醫診所還要多，其中，很多是自行調製成分不明，更有大量過期藥品，最多過期5年多，衛生局表示，藥品來源雖為中藥廠，但部分已過期多時，民眾吃下肚，不但無法治病，更容易傷害身體，警方將進一步訪談病人了解。