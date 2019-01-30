BMW對決BMW！ 酒駕男先騷擾超商女再跪警求「別酒測」

2019-01-30 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市南屯區大墩路、大墩十一街口今天清晨5時許，發生兩輛BMW對撞的交通事故，警方到場調查，發現開著5系列的楊姓男子及開X1的林姓女子，兩人都有酒精濃度，5系列的轎車右前車頭毀損、X1的車頭則嚴重毀損，林女左手、胸部都有受傷，初步調查，疑酒駕的楊闖紅燈才釀禍，楊酒後先是在案發地點附近的超商騷擾女店員，肇事後又不配合酒測，還向警方下跪「對不起、沒有喝、不要打我」，讓警方十分無奈，全案依公共危險罪嫌移送。

台中市第四警分局大墩所調查，車禍發生在今天清晨5時許，楊姓男子（25歲，公共危險前科）先是在案發地附近的超商，酒後騷擾一名女店員，女店員報警後，楊駕駛朋友BMW 535i轎車離開，新車要價384萬，楊沿大墩十一街朝大進街方姓行駛，行經大墩路時，疑闖紅燈，直接撞上綠燈通行，由林姓女子（46歲）駕駛新車要價196萬的BMW x1。

兩車碰撞後，五系列的右前車頭毀筍、x1車頭嚴重毀損，造成林女的左手骨折、胸部挫傷，楊的酒測值為每公升1.16毫克、林女的酒測值為每公升0.17毫克，警方初步調閱監視器與現場證據研判，楊闖紅燈才會釀禍，楊在警方要求酒測時，不斷發酒瘋，不斷講「對不起、沒有喝、不要打我」等，拒絕酒測，後來才願意配合。

據調查，楊的轎車是跟朋友借的，而休旅車則是登記在林女名下，楊自稱無業，林女則稱從事服務業，兩車車齡約三至五年。