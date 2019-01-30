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台東少年玩煙火 手掌慘被炸指頭噴飛30公尺

2019-01-30 11:07聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東知本溫泉區內，昨天深夜一名16歲少年疑燃放炮竹時，不慎將自己給炸傷，右手掌血肉模糊，手指頭炸到斷裂噴飛30公尺，少年經緊急送醫治療後，沒有生命危險。而爆炸意外的發生原因，警方正進一步調查釐清。

警方表示，受傷少年昨天深夜11點多與友人相約在知本溫泉勇男橋附近空地施放煙火，未料，受傷少年用右手拿著鞭炮施放，結果不慎瞬間炸開，右手掌當場炸開，痛的倒地哀嚎，友人見狀趕緊用衣物包覆住少年的右手掌，並到附近店家求援。

警消獲報後，在勇男橋附近搜索，發現地面大攤血跡，還有四散的手指骨頭、肉屑，甚至碎肉血腥味引來螞蟻啃食，事發範圍達30公尺，爆炸威力非常猛烈。

據受傷少年家屬表示，少年為了增強多管型高空煙火聲光效果，疑自行拆解重組，然後又右手直接拿著點燃，沒想到煙火直接在手中爆炸，右手掌當場被炸碎。

警方初步調查，受傷少年沒有受他人影響，現場也沒有發現鐵製品殘跡，研判可能是煙火所傷，但究竟為何種煙火？以及當下事發情況，仍需進一步釐清。

台東縣消防局強調，煙火都有一定的規格及使用方式，千萬不要為了增強火力效果，自行拆組，火藥不穩定的情況下，反而帶來極高的危險性，尤其小孩燃放鞭炮，大人一定要陪同觀看，同時呼籲使用合格的炮竹煙火。

警方在事發現場搜尋少年被炸裂的手指。圖／台東警分局提供
警方在事發現場搜尋少年被炸裂的手指。圖／台東警分局提供
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少年右手掌被炸飛的肉屑及骨屑，噴飛散落30尺。圖／台東警分局提供
少年右手掌被炸飛的肉屑及骨屑，噴飛散落30尺。圖／台東警分局提供
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爆炸台東

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