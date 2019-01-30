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滅火器亂噴金山公共浴池變雪屋 2男落網說只為好玩

2019-01-30 09:11聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山區磺港里「磺港公共浴室」下方男裸湯區，25日遭人蓄意破壞，持滅火器四處亂噴，整間浴室布滿白色化學粉末有如「雪屋」，害居民多日無法洗浴使用，氣得大罵「太沒公德心」。警方調閱監視器追查，在基隆住處逮到許、郭2男，供稱一時興趣好玩才亂噴，警方訊後今天上午依毀損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

磺港里長許明熙說，25日上午8點多接獲里民通報，磺港公共浴室下方男裸湯，整間浴池被滅火器粉末噴灑整間，雪白一片。他立即前往查看，嚇了一大跳，拿起手機拍下，貼文至臉書社群「北海岸全民聯盟公社」，引發里民關切議論。溫泉公共浴室是地方特有，也是里民身心放鬆的所在，豈容有心人士蓄意破壞，不管此人動機為何，已報警調閱監視器嚴辦。

警方表示，區公所人員發現被破壞後報案，警方立即循線調查，取得監視器畫面後，發現25日上午6時有2名可疑男子進到浴室後，裡面隨即產生煙霧，涉嫌重大，警方擴大調閱周邊路口監視器，查出可疑車牌，以車追人方式，29日到到基隆帶回郭男（29歲）及許男（23歲）到案說明。

警方說，許男坦承噴滅火器，當天他騎乘機車載郭男前往磺港公共浴室閒晃，許男說他因一時興起，覺得好玩，才會拿起滅火器噴灑浴池，郭男也全程在旁邊一起玩，警方訊後將許男等2人依毀損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

警方調閱監視器追查，在基隆住處逮到許、郭2男，供稱一時興趣好玩才亂噴，警方訊後依...
警方調閱監視器追查，在基隆住處逮到許、郭2男，供稱一時興趣好玩才亂噴，警方訊後依毀損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。記者游明煌／翻攝
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金山區磺港里「磺港公共溫泉」下男湯，遭人持滅火器把四處亂噴，整個浴池及地板全部白...
金山區磺港里「磺港公共溫泉」下男湯，遭人持滅火器把四處亂噴，整個浴池及地板全部白色粉末。圖／磺港里長許明熙提供
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金山區磺港里「磺港公共溫泉」下男湯，遭人持滅火器把四處亂噴，整個浴池及地板全部白...
金山區磺港里「磺港公共溫泉」下男湯，遭人持滅火器把四處亂噴，整個浴池及地板全部白色粉末。圖／磺港里長許明熙提供
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金山區磺港里「磺港公共溫泉」下男湯，遭人持滅火器把四處亂噴，整個浴池及地板全部白色粉末。圖／磺港里長許明熙提供
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金山區磺港里「磺港公共溫泉」下男湯，遭人持滅火器把四處亂噴，整個浴池及地板全部白色粉末。圖／磺港里長許明熙提供
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金山區磺港里「磺港公共溫泉」下男湯，遭人持滅火器把四處亂噴，整個浴池及地板全部白色粉末。圖／北海岸全民聯盟公社提供
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