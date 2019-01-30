滅火器亂噴金山公共浴池變雪屋 2男落網說只為好玩

2019-01-30 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區磺港里「磺港公共浴室」下方男裸湯區，25日遭人蓄意破壞，持滅火器四處亂噴，整間浴室布滿白色化學粉末有如「雪屋」，害居民多日無法洗浴使用，氣得大罵「太沒公德心」。警方調閱監視器追查，在基隆住處逮到許、郭2男，供稱一時興趣好玩才亂噴，警方訊後今天上午依毀損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

磺港里長許明熙說，25日上午8點多接獲里民通報，磺港公共浴室下方男裸湯，整間浴池被滅火器粉末噴灑整間，雪白一片。他立即前往查看，嚇了一大跳，拿起手機拍下，貼文至臉書社群「北海岸全民聯盟公社」，引發里民關切議論。溫泉公共浴室是地方特有，也是里民身心放鬆的所在，豈容有心人士蓄意破壞，不管此人動機為何，已報警調閱監視器嚴辦。

警方表示，區公所人員發現被破壞後報案，警方立即循線調查，取得監視器畫面後，發現25日上午6時有2名可疑男子進到浴室後，裡面隨即產生煙霧，涉嫌重大，警方擴大調閱周邊路口監視器，查出可疑車牌，以車追人方式，29日到到基隆帶回郭男（29歲）及許男（23歲）到案說明。