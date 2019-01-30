北市社子火警燒7間廠房 民眾：火警前有人在河堤燒金紙

2019-01-30 08:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



台北市社子區一家木材工廠凌晨三點多發生火警，消防隊獲報到場時，工廠已陷入火海，並一度傳出有人受困火場，後來業者清點人員確認都已逃出，才鬆了一口氣，由於工廠擺了許多木材，火勢在2個多小時撲滅，但火勢迅速延燒7間廠房，損失還要進一步統計。

台北市消防局指出，消防局共出動消防車、救護車共35輛前往救援，火勢持續延燒2個多小時，燃燒面積約2000平方公尺；警方表示，有民眾表示火警前看到有人在河堤旁燒金紙，是否和火警有關，警方已進行了解。