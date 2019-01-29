機車直切被撞翻 轎車行車記錄器也錄下驚人事實

2019-01-29 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市杜姓網友今天深夜在臉書爆料公社發布一段行車記錄器，影片中的轎車駕駛行經環中路一段時，遇到一名機車騎士，直接從中間車道打左轉燈後，未依兩段式左轉，直接撞上騎士，轎車駕駛衝撞騎士後，還撞到路旁燈桿，網友稱他是行經該地時，撿到該行車記錄器，因不知是那個警局轄區，所以放到網路上，希望警方跟他聯繫。

不過有眼尖的網友發現，轎車的行車記錄器左下角拍到，駕駛的時速高達120公里，所以才會反應不及撞上，也引發不少網友撻伐「開到120，你比騎機車的更不對吧！」

台中市警局交通大隊表示，因為網友發布影片的時間太晚，詳細的案發經過有待明天白天才能調查，不過根據行車記錄器的內容，可以明顯發現不論是騎士或是轎車駕駛都有違規的狀況，騎士是未依規定兩段式左轉，而轎車駕駛則是超速40公里的危險駕車，因為環中路的速限只有50公里，兩人的違規狀況，可分別開罰600元至1800元及1200元至2400元。

台中市警局交通大隊也呼籲，該名上傳影像的網友自稱是撿到他人的行車記錄器，然後上傳網路，若未經得當事人同意，恐有侵權行為跟侵占他人遺失物的疑慮，建議熱心的市民若遇到類似情況，可以直接到就近的任何警察單位，包括派出所、交通分隊等，直接交給警方處理即可，不用特別要交給轄區的警方。