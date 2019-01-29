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交往18年將進禮堂女友枉死 男子籲重視車禍現場處置

2019-01-29 22:07聯合報 記者謝恩得邱奕能╱即時報導

27日凌晨近3點在中山高速公路嘉義大林路段，發生6輛車連環追撞事故，造成1死2傷，死者38歲賴姓女子，和37歲蔣姓男友交往18年，原本預定今年結婚，卻在過年前夕發生悲劇。

國道警察初步調查，當時周姓男子精神不濟，開轎車打瞌睡自撞護欄，車輛停在外線車道，後方休旅車閃避不及撞到周車，蔣姓男子開車載賴姓女友行駛於外線車道，發現周車停在外線車道，閃避不及追撞，後方車輛陸續追撞。嘉義地檢署檢察官會近日將再偵訊釐清案情。

這起連環車禍中死亡的賴女，在蔣姓男友的鐵捲門公司工作，當天因人手不足，特別和男友一起從台南北上，這也讓男友特別感到悲痛。

蔣男曾在臉書提到女友「她從我走投無路，陪我一路走來」，「我跑不了」，兩人情感歷久彌堅。

女友的告別式將在除夕舉行，蔣男有意冥婚，但賴父不想影響「女婿」蔣男的未來，只提說「每年來看她就好」。

蔣男今天談到女友依然萬分悲傷，幾度說不出話，「老婆永遠在我心裡」。

他特別籲請相關單位宣導車禍故事的立即處置。蔣男提到，當時該段沒有路燈，視線很暗，但第一輛事故車卻拔掉車鑰匙，車輛沒亮燈，也沒警示閃燈的停在外線車道上，也未在車後放三角反射器警示（也可能還來不及放置），造成後面的連環車禍，希望政府重視，別再讓車禍悲劇發生。，

27日凌晨中山高大林路段連環車禍，造成1死2傷，蔣姓男子和賴姓女友的轎車被撞。記...
27日凌晨中山高大林路段連環車禍，造成1死2傷，蔣姓男子和賴姓女友的轎車被撞。記者謝恩得／翻攝
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蔣姓男子籲請政府重視宣導車禍處理，避免再因車禍造成慘劇。記者謝恩得／翻攝
蔣姓男子籲請政府重視宣導車禍處理，避免再因車禍造成慘劇。記者謝恩得／翻攝
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蔣姓男子和賴姓女子交往18年，即將在今年結婚，但女友卻在車禍意外枉死。記者謝恩得...
蔣姓男子和賴姓女子交往18年，即將在今年結婚，但女友卻在車禍意外枉死。記者謝恩得／翻攝
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車禍警察國道

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