交往18年將進禮堂女友枉死 男子籲重視車禍現場處置

27日凌晨近3點在中山高速公路嘉義大林路段，發生6輛車連環追撞事故，造成1死2傷，死者38歲賴姓女子，和37歲蔣姓男友交往18年，原本預定今年結婚，卻在過年前夕發生悲劇。

國道警察初步調查，當時周姓男子精神不濟，開轎車打瞌睡自撞護欄，車輛停在外線車道，後方休旅車閃避不及撞到周車，蔣姓男子開車載賴姓女友行駛於外線車道，發現周車停在外線車道，閃避不及追撞，後方車輛陸續追撞。嘉義地檢署檢察官會近日將再偵訊釐清案情。

這起連環車禍中死亡的賴女，在蔣姓男友的鐵捲門公司工作，當天因人手不足，特別和男友一起從台南北上，這也讓男友特別感到悲痛。

蔣男曾在臉書提到女友「她從我走投無路，陪我一路走來」，「我跑不了」，兩人情感歷久彌堅。

女友的告別式將在除夕舉行，蔣男有意冥婚，但賴父不想影響「女婿」蔣男的未來，只提說「每年來看她就好」。

蔣男今天談到女友依然萬分悲傷，幾度說不出話，「老婆永遠在我心裡」。